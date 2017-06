FOTO Cum a devenit o româncă maestră în croşetat păpuşi ecologice antistres. Talentul femeii, considerat un fenomen

Gabriela Lupu, este o recepţioneră de 46 de ani din municipiul Botoşani. Lucrează de aproape o viaţă în industria hotelieră şi a întâmpinat mii de turişti cu zâmbetul pe buze. Este cunoscută ca o persoană optimistă, care pare să nu aibă niciun fel de greutăţi, chiar dacă locuieşte şi lucrează într-una dintre cele mai sărace judeţe ale României.

Secretul zâmbetului generos al Gabrielei Lupu, este însă o pasiune pe care a descoperit-o recent, dar care aduce fericire: atât ei cât şi celor pentru care lucrează. Mai precis, după ce părăseşte hotelul Gabriela, se apucă de tricotat. Petrece ore în şir lucrând cu aţele şi croşetul. Din mâinile ei dibace ies adevărate simboluri ale lumii copilăriei. Zeci de jucării împletite, care capătă diferite forme şi expresii fericite.

„Ele exprimă optimismul meu. Eu le ofer bucurie, iar ele alungă orice norişor care ar putea să mă întunece. Ne păstrăm voioşi tot timpul“, spune Gabriela Lupu. Mai mult decât atât, această bucurie este transmisă tuturor copiilor şi adulţilor cu chef de de joacă, care achiziţionează aceste produse unicat. Apreciate de cumpărători păpuşile ei au ajuns să străbată sute şi mii de kilometri până în Italia sau Israel.

Pasiunea născută din feţele de pernă ale mamei

Gabriela Lupu spune că pasiunea pentru croşetat şi tricotat a moştenit-o din familie. Mai precis, de la mama acesteia, care a moştenit la rândul ei acest meşteşug din generaţie în generaţie. În casa părintească, Gabriela Lupu a văzut cum, cu ajutorul andrelelor şi a croşetelor, ies adevărate minuni din aţă colorată. S-a îndrăgostit pe loc de acest meşteşug şi a început să primească lecţii.





Mai mult a furat această meserie observându-şi mama cum realiza celebrele mileuri din zona Moldovei. Apoi s-a apucat de treabă şi, sub stricta supraveghere a mamei, a început să decoreze feţe de pernă şi în cele din urmă a brodat iile confecţionate cu dibăcie de bătrânele familiei după procedee moştenite din moşi-strămoşi.

„Mi-a plăcut foarte mult încă de la început. Mă desprindeam cu greu, deşi eram copil. La început înfrumuseţam feţele de pernă, cu acele frumoase broderii. Arătau deosebit, era altceva faţă de pernele simple. Apoi au venit la rând iile, pe care am început să le cos cu diferite modele“, spune Gabriela Lupu.

Tot ce făcea însă, era strict pentru uzul gospodăresc şi puţini îi cunoşteau talentul şi pasiunea. Cu înfrumuseţarea feţelor de pernă şi a iilor, Gabriela Lupu şi-a dat seama că transmite obiectelor pe care le cosea şi broda, ceva din bucuria ei interioară. „Erau modele vesele, vii, colorate. Cu multe flori. Împărtăşeam din sentimentele mele. Nu erau neapărat modele stabilite sau copiate. Puneam o parte din mine în aceste lucrături. Nu m-am gândit însă vreodată, că aş avea talent. Pur şi simplu îmi plăcea, mă atrăgea şi lucram cu pasiune“, spune botoşăneanca.

Reîntoarcerea la lumea copilăriei

De fiecare dată când prindea un moment liber şi dorea să se relaxeze, Gabriela Lupu, cosea sau tricota. La păpuşi nu s-a gândit aproape niciodată. Ideea de a confecţiona păpuşi prin tehnica tricotatului i-a venit recent. Mai precis, s-a apucat să facă păpuşi abia în luna decembrie a anului trecut, într-un concendiu.





„M-am gândit că vine iarna şi este un moment propice pentu a lucra la ii, să le îmbunătăţesc. Şi am dat de jucării. Iniţial am văzut pe internet, modele de jucării şi am zis să încerc cu ajutorul aţelor şi andrelelor. Până la urmă, nu am aveam nimic de pierdut. Nu ştiam dacă-mi vor ieşi. Cred că mi-a fost şi un dor de copilărie, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă şi m-am reîntors puţin în această lume, cu multe jucării“, precizează botoşăneanca.

Culmea, deşi nu lucrase jucării până atunci, Gabriela Lupu şi-a dat seama că are un talent aparte. Mai mult, s-a îndrăgostit de confecţionarea păpuşilor tricotate. În doar câteva luni, au fost realizate zeci de păpuşi. Tricotate, în cele mici detalii şi apoi umplute cu materiale ecologice. Toate erau rodul imaginaţiei botoşănencei şi exprimau bineînţeles optimsmul şi pofta de viaţă a acesteia.

„Am făcut foarte multe păpuşi. Dar şi iepuraşi, broaşte ţestoase, inclusiv de mari dimensiuni, bufniţe. Prima mea creaţie, a fost Eva, o fetiţă. A fost bineînţeles un prototip. Ele exprimă veselia copilăriei, au zâmbetul mereu pe buze. Sunt păpuşile copilărie de altădată“, spune Gabriela Lupu.

Pasiunea pentru confecţionat păpuşi a acaparat-o. Realizează un model într-o singură zi. Inclusiv cu toate detaliile, care se ataşează prin coasere. „Le fac repede. De obicei o zi este suficient pentru a realiza un model obişnuit. Este mai complicat când apar detalii. Dar, complicat nu cred că este cuvântul potrivit.





urează mai mult, să zicem. Atunci când trebuie să ataşez, un morcov de exemplu, codiţe şi alte accesorii“, spune femeia. Totodată, botoşăneanca precizează că pentru realizarea acestor păpuşi trebuie multă pasiune şi dragoste. „Fără pasiune, totul pare greu, complicat. Când îţi place însă, lucrurile merg foarte repede. Şi la jucării, evident, trebuie şi multă dragoste. Se vede aceea dragoste imprimată în produsul final“, adaugă aceasta.

Jucării şi tehnici anti-stres

Botoşăneanca spune că jucăriile sale, sunt, de altfel, o adevărată terapie anti-stres. Mai ales, în ceea ce priveşte confecţionarea lor. „Atunci când te apuci de lucru şi ai multă linişte, parcă tot răul dispare din jurul tău. După ce termini, te trezeşti liniştit şi vrei să o iei de la capăt. Este o adevărată tehnică antri-stres pe care o recomand celor care vor să evadeze din rutina obişnuită sau vor să se receeze după o zi grea de muncă.

Nu neapărat pentru nu ştiu ce performanţe, ci pur şi simplu pentru eliberarea gândurilor. La mine funcţionează perfect. Este şi satisfaciţia produsului finit, dar procesul este foarte liniştitor“, spune botoşăneanca.

Păpuşi duse în ghiozdan la şcoală

Talentul Gabrielei Lupu, nu a scăpat neobservat. Întâi, a fost remarcat de apropiaţi şi de colegii de muncă. Aşa au apărut de fapt primele comenzi. Impresionaţi, oamenii au cerut tot mai multe păpuşi, marca Gabriela Lupu.

„Colegii de la servici le-au văzut şi au fost impresionaţi. Atunci au început să-mi ceară să le fac şi lor. Nu am zis nu. Bineînţeles copiii au fost cei mai impresionaţi, fiindcă ei le cereau în mod special. Dar să ştiţi că şi adulţii doreau o astfel de jucărie. Inclusiv mamele fetiţelor care doreau păpuşi“, spune Gabriela Lupu.





Jucăriile tricotate confecţionate de recepţioneră au ajuns să bucure atât de mult copiii, încât aceştia nici măcar la şcoală nu se mai despărţeau de ele. Păpuşile tricotate ale Gabrielei Lupu, încep să devină un adevărat fenomen la Botoşani.

„Chiar aveam o colegă foarte dragă, pentru care am făcut nişte păpuşi. Şi mi-a spus: «A umblat copila mea cu jucăria la şcoală, timp de o săptămână. Nu o mai lăsa». M-am bucurat enorm, pentru că acesta era de fapt scopul, bucuria acestor copiii, reîntoarcerea la aceea copilărie fericită“, spune Gabriela Lupu. Din momentul în care au fost descoperite jucăriile confecţionate de botoşăneancă, comenzile au început să vină cu zecile. Mai mult, prin intermediul internetului, păpuşile au ajuns să fie cunoscute inclusiv în străinătate.

Păpuşile tricotate de Gabriela Lupu au fost trimise în Italia şi mai apoi în Israel. Visul botoşenencei este să dedice mai mult acestor jucării şi să devină meşter popular. „Asta este tot ce mi-aş dori mai mult. Să particip la târguri şi să le arăt tuturor acestor păpuşi. Sunt convinsă că aş aduce multă bucurie copiilor“, spune Gabriela Lupu.