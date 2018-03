VIDEO Cum arată picioarele lui Tibi Uşeriu, cu câţiva kilometri înainte de sfârşitul cursei de la Cercul Polar: „«Ice Road-ul» m-o mâncat de viu“

Mai puţin de 60 de kilometri îl despart pe Tibi Uşeriu de Tuktoyaktuk, locaţia unde se termină cel mai dur ultramaraton din lume 6633 Arctic Ultra. Românul este pe cale să bată orice record al ultramaratoanelor considerate cele mai dificile din lume şi să câştige 6633 Arctic Ultra pentru a treia oară. Acesta a câştigat ultrmaratonul şi în anul 2016 şi în anul 2017.

Cursa a început în data de 8 martie, la ora locală 10:30 (n.r. 19:30 ora României) şi se desfăşoară în nordul extrem al Canadei, între Eagle Plains Hotel şi Tuktoyaktuk. Sportivii au la dispoziţie 216 ore, adică până mâine, 16 martie, să ajungă la finish şi să parcurgă cei 617 kilometri care compun competiţia.

Anul acesta, datorită faptului că maratonul a ajuns la o ediţie aniversară, fiind al zecelea an în care are loc concursul de la Cercul Polar, organizatorii au schimbat traseul şi au mărit numărul de kilometri cu mai bine de 50.

Patru români au luat startul în această cursă Tibi Uşeriu, Avram Iancu, Levente Polgar şi Florentina Iofcea. Trei dintre ei au fost nevoiţi să abandoneze chiar în prima zi, rămânând în cursă doar Tibi Uşeriu.

„Ice Road-ul ăla m-o mâncat de viu!”

Acesta a reuşit să treacă de „Ice Road” sau drumul de gheaţă, porţiunea care îi dădea emoţii românului încă dinainte de a ajunge la Cercul Polar.



Tibi Uşeriu fotografiat în cursa de la Cercul Polar FOTO Facebook/ Tăşuleasca Social

„Ice Road-ul ăla m-o mâncat de viu, am fost foarte naşpa zilele pe ice road şi acuma am intrat pe partea ailaltă şi mi-o fost un pic mai bine. Am putut să-i dau, ca să mă odihnesc un pic mai mult, să nu îmi mai fac griji aici, pe final”, a precizat Tibi Uşeriu, într-o convorbire avută cu fratele său Alin, înainte de a porni din ultimul punct de control. Acesta a profitat de această pauză pentru a-şi usca hainele şi sacul de dormit, care s-au umezit în perioadele în care s-a odihnit pe „Ice Road”.

Întrebat cum se simte, Tibi a precizat: „No, acuma dacă aş zice că bine, aş exagera. Îs OK. Ieri am mers foarte bine, m-am bucurat şi eu, am o infecţie la un deget, ăla care mi-o degerat prima dată, în rest aşa, chestii d-astea micuţe, mi se mai vede un pic, la câteva degete şi un pic carnea, cum tot le-am bandajat şi tot mi-o pus şi tot mi-o luat. Încă n-am intrat pe antibiotice, aia îi bine. Am un pic de infecţie, dar aşa, un pic, numai cu puroi, nu-i nimica grav”.

Românul a precizat faptul că dacă în urmă cu câteva ore a fost chinuit de un vânt puternic, vremea a devenit mai blândă. Momentan, temperatura ajunge la -23 de grade.

În ciuda durerilor fizice şi a epuizării, Tibi Uşeriu mai are puterea să admire peisajele oferite de noul traseu amenajat de organizatori. Acesta i-a vorbit fratelui său de un drum amenajat într-o deltă, printre multe lacuri.

