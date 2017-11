Consiliul Judeţean Maramureş a sărbătorit 25 de ani de la înfiinţare. Foştii consilieri şi preşedinţi s-au întâlnit cu această ocazie

Evenimentul a debutat cu ”Ziua Porţilor Deschise” la Consiliul Judeţean, iar în programul celor trei ore dedicate publicului a fost inclusă şi efectuarea unui tur al Palatului Administrativ, vizitarea sălilor de şedinţă, a biroului conducerii executive şi a turnului instituţiei.

De la ora 12.00, la Teatrul Muncipal din Baia Mare a avut loc şedinţa festivă. Au fost prezenţi foştii consilieri, dar şi toţi foştii preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instituţiei, de-a lungul celor 25 de ani. Primul care a vorbit a fost actualul preşedinte, Gabriel Zetea. „Consiliul Judeţean Maramureş reprezintă etalonul, atunci când vorbim despre exercitarea funcţiei publice în administraţia publică locală, iar în istoria de 25 de ani a Consiliului Judeţean Maramureş, instituţia se poate identifica cu foarte multe lucruri. În primul rând, cu proiectele, mari frumoase, reprezentative pentru noi. Unele finalizate, altele care abia se nasc”, a spus Gabriel Zetea în deschiderea evenimentului. El a amintit despre câteva realizări ale instituţiei, de-a lungul anilor, precum Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, reabilitarea Spitalului Judeţean, reabilitarea drumului judeţean între Baia Sprie şi Bârsana sau proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”. A amintit apoi despre alte proiecte care sunt aproape de finalizare, dar şi altele care sunt noi şi care crede că vor îmbunătăţi viaţa maramureşenilor. „Dar Consilul Judeţean nu înseamnă numai proiecte şi instituţii. Consiliul Judeţean înseamnă, înprimul rând, oameni, iar oamenii care au reprezentat Consiliul Judeţean Maramureş în ultimii 25 de ani se află pe scenă”.

Amintiri, emoţii şi discursuri

Au fost prezentaţi, apoi, toţi preşedinţii instituţiei din ultimii 25 de ani, în ordine inversă. Astfel primul care a vorbit şi a primit o plachetă aniversară a fost ultimul preşedinte al instituţiei, Zamfir Ciceu, care a avut mandatul între 2012 şi 2016. A vorbit apoi Mircea Man, care a condus instituţia între 2008 şi 2012. A urmat Marinel Kovacs, care a condus forul local între 2004 şi 2008, apoi Alexandru Cosma, care a fost preşedintele Consiliului Judeţean între 2000 şi 2004. A urmat preşedintele care a condus instituţia între 1996 şi 2000, Teodor Lupuţi. A urcat pe scenă şi a susţinut un mic discurs Călin Matei, care a condus destinele instituţiei între 1995 şi 1996. Un discurs interesant a avut şi Decebal Traian Remeş, care a fost preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş între 1994 şi 1995. „Aveţi în faţa dumneavoastră un om bătrân şi sunt conştient de asta. Chiar dacă am o oarecare ţinere de minte, dacă veţi foarte critici cu mine, mă veţi putea corecta. Dar voi spune lucruri de care eu îmi amintesc aşa cum eu îmi amintesc. Lucruri frumoase şi memorabile”, a început el, vorbind apoi despre piedicile şi disputele pe care le-a întâmpinat pe parcursul activităţii sale în forul local. „Îmi amintesc lucruri care atunci m-au pus în situaţii de-a dreptul periculoase şi am avut începutul experienţei de a mă întâlni cu procurori ai României, acuzat că am învelit cu cupru clădirea Consiliului Judeţean şi că legea reparaţiilor capitale nu permitea decât 60 % din valoarea imobilului, imobilul înregistrat cu 18 milioane de lei în contabilitate”, şi-a amintit el. De asemenea, a vorbit despre problemele pe care le-a avut după ce a dat dreptul de a se înfiinţa un cimitir în Bârsana, în grădina unui om, încercând, astfel, să pună capăt unor conflicte locale de ordin religios. De asemenea, şi-a mai amintit ce necazuri i-au adus alte decizii prin care a încercat să stingă astfel de conflicte locale, dar şi când i s-a cerut ca închisoarea de la Sighetu Marmaţiei, care era în plin proces de transformare în muzeu, să fie predată Minsterului de Interne.

Diplome şi plachete aniversare pentru foştii consilieri

A urmat apoi cel care a fost primul preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Dulf, care a condus instituţia între 1992 şi 1994.

Toţi foştii preşedinţi, dar şi foştii consilieri, au primit plachete şi diplome aniversare. „Pentru mine a fost o experienţă unică, prin care am conştientizat marea importanţă a administraţiei judeţene şi faptul că prin activitatea Consiliului Judeţean se dezvoltă întregul judeţ, dezvoltând, de fapt, fiecare componentă a acestuia”, a spus Corin Cherecheş, care a avut două mandate de consilier judeţean.

Cu această ocazie, în Piaţa Tricolorului, pe platoul Palatului Administrativ, Ansamblul Folcloric Naţional ”Transilvania” a oferit un program artistic, unde au fost invitaţi artişti din Moldova, Transilvania, Ţara Românească, Chişinău şi Cernăuţi. Momentul aniversar s-a încheiat prin aprinderea iluminatului arhitectural.