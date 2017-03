Un fost ofiţer de informaţii de la DIPI a ajuns director executiv la Consiliul Judeţean Bacău. Cine este şi cu ce se mai ocupă Ciprian Marius Bogea

Consiliul Judeţean Bacău are un nou director executiv al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală. Funcţia a fost ocupată de Ciprian Marius Bogea, după un concurs organizat de instituţie în lunile ianuarie-februarie, la care nu a avut contracandidat. A obţinut 192,3 puncte şi 200 posibile şi a semnat contractul de angajare.

În paralel aşteaptă să-i sosească ordinul Ministrului de Interne referitor la pensionarea sa anticipată, produsă după desfiinţarea şi reorganizarea Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă, unde a avut ultimul loc de muncă. Dealtfel, după reformarea şi transformarea serviciului în Direcţia Generală de Protecţie Internă, peste 600 de angajaţi ai fostului serviciu de informaţii s-au pensionat şi mulţi şi-au găsit deja alte locuri de muncă.

„Ordinul de pensionare a fost emis în decembrie, dar încă nu a ajuns la mine. Deoarece am fost poliţist de carieră, am peste 20 de ani de vechime, sunt cu drept de pensie anticipată parţial, în baza desfiinţării unităţii şi radierii funcţiei. Am avut de ales dacă să rămân în noua structură sau să mă pensionez. Un argument în favoarea deciziei luate a fost şi militarizarea noului serviciu“, ne-a precizat Ciprian Marius Bogea.



Cine este fostul ofiţer Ciprian Marius Bogea, conferenţiar universitar la Universitatea „George Bacovia“

Ciprian Marius Bogea este absolvent al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri“, al Academiei de Poliţie din Bucureşti, al unui master şi unui doctorat, specializat pe drept penal şi drept procesual penal. A urmat în perioada 2000-2005 şi Facultatea de management şi licenţiat în management economic şi contabilitate la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău.



Şi-a început activitatea la IPJ Bacău la cercetări penale, la doar 24 de ani. A trecut prin mai multe departamente (investigarea fraudelor, cercetarea infracţiunilor economice, purtător de cuvânt al IPJ Bacău, rutier, ş.a.). Din 2010, până la desfiinţarea funcţiei a lucrat la Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă.

În paralel, Ciprian Marius Bogea a început şi o carieră, în învăţământul privat, la Universitatea „George Bacovia“. În perioada 2009-2012 a fost lector universitar asociat, apoi cu drepturi depline până în 2016, când a obţinut titlul de conferenţiar universitar.

Angela Bogea (PPDD) FOTO Mircea Merticariu

Ciprian Bogea este fiul fostului preşedinte al Partidului România Mare din Bacău, Angela Bogea, care a fost deputat în Parlamentul României în mandatul 2000-2004, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean în perioada 2004-2008 şi şef al Serviciului Resurse Umane din cadrul instituţiei iar după alegerile din 2016 a obţinut un mandat de consilier judeţean pe listele Partidului Social Democrat (PSD).



Nici la capitolul avere nu stă rău noul director executiv al Consiliului Judeţean Bacău. Deţine două terenuri, de 2000 şi 6400 de metri pătraţi, în Luncani şi Adjud. Este proprietar al unui apartament de 74 de metri pătraţi şi a unui spaţiu comercial de 270 de metri pătraţi în Bacău. Are datorii la ING (50 de mii de euro), Banc Post (60 de mii de lei) şi 10 mii de lire sterline la o persoană fizică. A câştigat în ultimul an 57 de mii de lei de la DIPI, soţia- 12 mii de la Consiliul Judeţean, a mai câştigat 12 mii de lei chirie de la o firmă din Săuceşti, prin societatea la care este asociat –SC Ansimar COM SRL. De la Universitatea „George Bacovia“ a câştigat doar 15 420 de lei dar a compensat asta cu o nuntă reuşită, la care a primit cadouri şi daruri în bani de 189 800 de lei.



Noua administraţie locală PSD de la Bacău pare să fie un adevărat burete pentru foştii ofiţeri de informaţii şi cei de cercetare penală. În numai câteva luni, la Primăria Bacău au fost angajaţi Constantin Florin Ene-director al Poliţiei Locale (fost colonel al Serviciului Român de Informaţii), Eusebiu Calancea-consilier la cabinetul primarului (fost ofiţer de cercetare penală la Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Bacău), Alin Popa-cabinetul primarului, (fost şef al Serviciului Cercetare Penală în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău) iar la Consiliul Judeţean Bacău, Ciprian Marius Bogea-director executiv, (fost ofiţer 2,15-Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă).



Poliţia Locală Bacău are un şef nou, doctor în inginerie, fost colonel la SRI. Primarul Cosmin Necula: „Aşteptările sunt foarte mari de la noua conducere!“