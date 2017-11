La 15 ani are copil de câteva luni pe care îl creşte în sărăcie. Studenţii i-au întins o mână de ajutor

La 15 ani a are un copil de câteva luni FOTO Alina Breaz

Pentru că tânăra se descurcă greu şi are o situaţie materială precară studenţii specializării Asistenţă Socială alături de mentorul lor, lect univ dr. Alina Breaz i-au întins o mână de ajutor.



„De această dată a fost un caz mai special. Vorbim despre «un copil» cu copil, dacă vă puteţi imagina. Bebeluşul are câteva luni, iar mama acestuia are vârsta de 15 ani. Confuză şi puţin iresponsabilă, aşa ne-a întâmpinat tânara mamă, într-o casă modestă, cu două încăperi, doar una bine încălzită şi oarecum confortabilă pentru copilul nou-venit pe lume”, spune lect univ dr. Alina Breaz.





Profesoara alături de mămică şi copil FOTO Alina Breaz

Lectorul împreună cu studeţii au mers la tânără acasă cu câteva pachete de haine şi alimente. În casă locuiesc şi alţi fraţi ai fetei, dar şi adulţi. „Gradul de maturizare al studenţilor, precum şi integrarea lor în admosfera vulnerabilităţii este scopul acţiunilor caritabile. Atât eu cât şi studenţii mei suntem din ce în ce mai bucuroşi să vedem zâmbetul celor pe care îi vizităm. Le mulţumim, de fiecare dată tuturor celor care ne ajută, să-i ajutăm”, mai adaugă Alina Breaz.

Stundenţii şi profesoara care au ajutat familia FOTO Alina Breaz

