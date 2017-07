Cântăreţul de muzică populară Răzvan Moţ se căsătoreşte

Prima lui piesă lansată a fost despre satul natal şi anume „Şimăndanii când s-adună”. Aceasta melodie a fost compusă de preotul din sat. „Protului Roman Dubeştean îi mulţumesc pentru tot ajutorul şi pot spune ca îmi e ca şi un tată”, spune Răzvan.

Tânărul cântăreţ arădean participă la spectacole atât în ţară, cât şi în străinătate.

„Am cântat mult şi în străinătate, am fost la Dortmund, în Germania de Revelion. Dar şi în Italia şi Spania. În România pot spune că am avut spectacole în toată ţara. Am doua piese care au prins la public şi sunt mai noi: „Bate toba Petre” şi „Unde eşti copilarie”.

Arădeanul are colaborări de succes cu Ansamblul Junii Şimândani, cu solistul Ionuţ Langa şi Sânziana Toader Ardelean.

Acesta participă şi la nunţi, botezuri şi petreceri, însă sâmbătă va veni rândul lui să se căsătorească. Alături de el în viaţă va păşi Daiana Ardelean.





Se anunţă o noapte destul de lungă şi frumoasă, mai ales că nu vor lipsi Formaţia Banat Expres; Ionut Langa; Sanziana Toader Ardelean; Bombonel Cotoc; Monica Groza; Dorel Banci;Lucian Dragan, dar nici DJ Luky.

