Dosar penal în cazul elevilor care au hărţuit profesoara de la Şcoala Poroschia

“Având în vedere imaginile şi buletinele de ştiri prezentate pe canalele naţionale şi pe reţelele de socializare cu privire la faptul că în data de 28.11.2017, în timpul orei de educaţie civică de la clasa a VIII-a a Şcolii Gimnaziale din com. Poroschia, trei elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, toţi din com. Poroschia, sat Poroschia, jud. Teleorman, au comis acte de violenţă fizică şi verbală asupra unei profesoare în vârstă de 40 ani, din Smârdioasa, judeţul Teleorman căreia nu i-au permis să iasă din clasă la finalul orei de curs, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Alexandria s-au sesizat din oficiu şi au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “tulburarea ordinii şi liniştii publice”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Teleorman.La finalizarea cercetărilor se va propune soluţie prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.