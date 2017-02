Un mecanic din Alba Iulia a construit o maşină spectaculoasă în propriul atelier

Daniel Moldovan a folosit câteva piese din dezmembrări, dar majoritatea le-a fabricat singur în atelier. A lucrat la maşină timp de mai mulţi ani, dar efortul fizic şi financiar a meritat din plin. Minunăţia din garajul acestuia a costat circa 7.000 de euro.

„Am luat piese din dezmembrări şi, când am montat-o, am făcut eu unele noi. Totul este nou pe ea. Nu am pus vechi nu este nimic. Sunt câteva piese luate de la Volkswagen, Ford şi Mercedes“, a spus Daniel Moldovan. Motorul provine de la o autoutilitară Ford Transit şi are o capacitate cilindrică de 1600 de centimetri cubi. Bărbatul spune că nu poate omologa şi înmatricula maşina în România, motive pentru care este nevoit să îl ţină în garaj. „Am dus-o la Registrul Auto ca să o înmatriculez dar nu am reuşit. Mi-au spus că nu se poate pentru că este făcută manual. M-au luat apoi la întrebări de unde am cumpărat şasiul. Am zis că este făcut de mine dar nu m-au crezut. «Tu eşti inginer ca să ştii să faci maşini», mi-au spus. Când au văzut-o au rămas impresionaţi şi nu au mai comentat nimic“, a afirmat Daniel.





Legea din România nu permite omologarea şi înmatricularea acestor tipuri de maşini. „Mi-au zis că în orice ţară s-ar putea înmatricula, dar la noi nu. Au pus-o pe stand. Au verificat frânele, direcţia, suspensiile, tot. A corespuns tehnic ca orice altă maşină“, a precizat Daniel Moldovan. Prin urmare, poate conduce maşina doar pe câmp în afara drumurilor publice. Bărbatul i-a pus şi un nume la automobil. „Toată lumea care o vede îi spune Bughi. Aşa am rămas şi eu“, a precizat Daniel. Şi-a pus un număr în partea din spate a maşinii, pe care a scris „Dani“. În partea din faţă a maşinii a pus piese de la Ford Escort, în spate de la Volkswagen, grupul provinde la un Mercedes, iar jantele sunt marca Nissan. Restul pieselor le-a făcut din fier şi ţeavă pe care le-a cumpărat din magazin. Greutatea maşinii este de aproximativ 800 de kilograme.

„Sunt pasionat de mic, atât de maşini cât şi de lucrul cu fierul. De la 16 ani lucrez în domeniu. Am şi o motocicletă, dar şi alte maşini pe care le-am modificat. Când am timp construiesc motociclete mici din fier, iar pe unele le fac cadou la prieteni“, mai spune bărbatul din Alba Iulia.

Daniel Moldovan inventează şi alte lucruri inedite. A construit atelierul său şi o motocicletă spectaculoasă, în stilul celebrelor choppere americane. De altfel, una dintre psiunile lui sunt plimbările pe munte şi pe câmpuri cu autovehiculele pe care le deţine. „Îmi place să mă plimb cu maşinile mele, pe câmp, prin păduri, pe munte. Este o senzaţie foarte plăcută. Te simţi cu adevărat liber şi împlinit”, afirmă mecanicul auto din Alba Iulia.

Prototipul de motocicletă construit de Daniel Moldovan. Foto: Facebook/Dani Moldovan