Tragedia unei românce din Aiud căsătorită cu un cetăţean egiptean: de un an nu este lăsată să îşi vadă fiica răpită de tată

Anamaria Marossy, mama fetiţei, s-a adresat în nenumărate rânduri poliţiei din oraşul Kafr EL Dawar, dar autorităţile nu fac nimic pentru a o găsi pe fetiţă. Femeia s-a căsătorit cu cetăţeanul egiptean Yasser Abdel Maguid Awadalla în 2010, căsătorie care a avut loc în incinta Ambasadei Romaniei de la Roma.

În urmă cu doi ani, cei trei au plecat în Egipt pentru o scurtă vacanţă. Excursia s-a transformat în şedere definitivă în oraşul Kafr EL Dawar. De atunci a început coşmarul româncei. Din soţul iubitor şi tatăl grijului, el ar fi devenit un monstru. Copila şi soţia ar fi fost fost obligate să suporte numeroase violenţe fizice şi verbale, care le-ar fi afectat atât fizic, cât şi psihic. Nemaiputând îndura bătăile şi umilinţele, Anamaria a decis să îşi ia fetiţa şi să părăsească ţara piramidelor.

Anticipând mişcarea soţiei, tatăl şi-a luat prin forţă fetiţa la sfârşitul lunii iunie 2016, i-ar fi furat telefonul şi documentele soţiei, a dat-o afară din casă şi s-a făcut nevăzut. Disperată, mama a făcut nenumărate plângeri către autorităţile egiptene, în urma cărora a primit dreptul să stea în apartamentul pe care l-a cumpărat împreună cu soţul său, în urma unui credit bancar făcut de mama româncei în Italia.

Din iunie 2016 şi până astăzi, Anamaria locuieşte singură în acel apartament, fără a şti ceva de copilul ei. Nu ştie unde a dus-o tatăl pe micuţă, nu ştie dacă are mâncare, haine sau dacă mai trăieşte. După zeci de drumuri la autorităţi a obţinut o hotărâre prin care Parchetul Suprem din Cairo îi incredinţează custodia fetiţei. De asemenea, autorităţile egiptene au emis un document în limba arabă care certifică faptul că minora este cetăţean român.

Deşi nu munceşte, femeia nu vrea să părăsească Egiptul până nu va reuşi să îşi recupereze copilul. Pentru susţinerea mamei şi a copilului există şi o petiţie online denumită ”Alături de Maria şi Fatima”. ”Este un caz tipic şi frecvent pentru zonă, un caz în care tatăl este egiptean, iar mama este româncă. Tatăl are drepturi excesive, duse la extrem acolo, în societate (inclusiv asupra copilului), mama este forţată să se despartă de fetiţă, fără a mai avea acces la ea. Chiar dacă dreptatea şi dovezile sunt de partea mamei, se pare că aceasta este nevoită să se supună unei proceduri legale lungi şi anevoioase, care adânceşte pe zi ce trece starea de teamă şi spaimă legată de securitate şi integritatea minorei. Mama încearcă pe toate căile să afle informaţii de fiica ei şi nu reuşeşte, deoarece tatăl egiptean refuză să colaboreze şi neagă faptul că minora se află la el”, se afirmă în petiţie.

Menţionez că la 12.09.2016, personal am fost la Ambasada Egiptului la Bucureşti, unde am prezentat toate documentele pe care le-am obţinut diplomaţilor egipteni, am raportat toate abuzurile comise de poliţia Kafr El Dawar, care a refuzat să pună în aplicare deciziile în mod nejustificat. Le-am solicitat să susţină pe canalele diplomatice soluţionarea acestui caz cât de repede este posibil.