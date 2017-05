Sărbătoarea Narciselor de la Negrileasa, locul fermecat din Apuseni unde cresc milioane de flori în fiecare an

În cadrul evenimentului, obiceiurile, tradiţiile şi valorile populare sunt evidenţiate într-un cadru de basm. Tot acum se desfăşoară şi prima etapă a concursului „Cultură pentru cultură”, organizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena”. Poiana Narciselor a fost declarată din anul 1995 arie protejată şi se află în custodia Asociaţiei de Turism şi Ecologie Trascău Corp Zlatna. Pentru turiştii care au venit cu corturi a fost amenajat un loc special de campare.

Rezervaţia se află în Munţii Metaliferi, la est de Vârful Vâlcoi (1.348 m), între Valea Negrilesei şi Valea Grozei. Poienile cu narcise ocupă culmea şi versantul nord-vestic al Dealului Buciumanilor, la altitudini cuprinse între 1.150 şi 1.250 metri. După o mică întrerupere, ele se continuă pe versantul sud-estic al muntelui Vâlcoi. Rezervaţia are o suprafaţă de aproximativ 45 de hectare.

Se ajunge în poiană din DN 74 Alba Iulia – Abrud, pe DJ 107, modernizat, care duce la Bucium. De aici se urmează drumul comunal spre satul Valea Negrilesei, din care se desprinde un drum forestier până la limita rezervaţiei. Se mai poate ajunge urmărind DN 74 Alba Iulia – Abrud până în satul Feneş apoi pe Valea Feneşului se trece după 10 km prin Rezervaţia “Cheile Feneşului” iar dupa încă 15 km, pe un drum forestier se ajunge la “Poiana Narciselor“.

Programul de duminică, 21 mai

Ora 10.00 Spectacol Concurs “Cultură pentru Cultură”

Ora 13.00 Ionuţ Bledea şi Diana Cârlig

Ora 14.00 Invitat special Călin Crişan





Legenda de la Negrileasa

Încă din strămoşi, toţi cei de aici din Apuseni povestesc cu farmec despre cum Negrileasa, un munte aflat la graniţa dintre comunele Mogoş şi Bucium s-a făcut cunoscut datorită imensei coroane de narcise care an de an în luna mai albesc toate poienile din vârful muntelui. Pe vremuri, ca şi acum, poienile acestui munte reprezintă locul în care ciobani din toate părţile se întâlnesc, îşi povestesc peripeţiile şi se pregătesc pentru un nou an. Tot aşa se zvoneşte că a apărut şi legenda Negrilesei, din întâmplarea unor ciobani care mai apoi au povestit totul urmaşilor şi astfel a ajuns până în zilele noastre.





Se spune că, în vremuri îndepărtate, o pasăre măiastră care zbura din depărtări, doar o dată în an, în aceşti munţi, pentru a vesti sărbătorile de cântec şi joc ale anului, s-a oprit în Poiana Negrilesei, aşa pe când se îngâna ziua cu noaptea, pentru a se odihni după atâta drum. Era vremea când ciobani din zonă pregăteau cina în jurul focului de cetină, iar unul dintre ei, mai bătrân, văzu pasărea şi, prin sunet de tulnic, îşi chemă camarazii ca să o prindă, pentru a-şi împodobi pălăriile cu penele ei. Pasărea măiastră, frântă de osteneală, aşteptă ca păstorii să se aproprie şi le rosti cu grai omenesc şi înţelept:

„Ştiu că vreţi să-mi luaţi viaţa, pentru penele mele, cu care să vă împodobiţi pălăriile, dar de mi-ţi cruţa, voi umple aceste poieni cu aceste pene şi an de an ele vor răsări mai frumoase şi mai multe pentru voi, astfel încât copiii, nepoţii şi strănepoţii voştri vor avea, cât vor fi aceşti munţi, podoaba penelor mele”. La aceste vorbe minunate, ciobanii au lăsat pasărea în viaţă. Şi-a luat zborul şi nu s-a mai oprit decât pe Muntele Găina, dar nu a uitat să îşi scuture penele fermecate, astfel încât de atunci şi până acum, în aceste poieni din Negrileasa, cresc an de an, ca să vestească venirea verii, frumoasele narcise, dezmierdând cu frumuseţea şi mirosul lor pe toţi trecătorii şi mai ales pe cei care vin la Sărbătoarea Narciselor din luna mai.