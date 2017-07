Povestea lui Ede Sztupi, motociclistul faimos care nu renunţă la pasiunea sa nici la 70 de ani: „Cu motoru' ai mai multă satisfacţie decât cu maşina“

Ede Sztupi, s-a apucat de călărit motoare copil fiind, la 7-8 ani, când tatăl său l-a urcat pentru prima dată în şaua unui Royal Enfield. Pe vremea aceea nu era nevoie de permis, iar şoselele nu erau aşa aglomerate. A învăţat să se dea cu motorul la Cluj, lângă Fabrica de Cărămidă, iar în anul 1970 şi-a luat şi permisul de conducere. “Pe vremea aceea, ne adunam câte 80-100 de motociclişti şi porneam în şir pe valea Arieşului, sus la moţi”, povesteşte motociclistul. În anul 1977 s-a căsătorit cu Viorica şi i-a transmis şi ei microbul motoarelor.

Apariţia copiilor nu a fost un impediment pentru cei doi soţi care au continuat să meargă cu motocicleta, iar copiii şi-au primit botezul, fiecare pe rând, la 6 luni. Până aceştia au fost mici, bărbatul şi-a cumpărat o motocicletă cu ataş şi îi duceau peste tot cu ei. Sfârşitul de săptămână era rezervat excursiilor în munţi, pescuitului sau picnicurilor. Fiecare escapadă avea o tradiţie păstrată cu sfinţenie: orice aveau de mâncare, slănina prăjită nu lipsea niciodată.

Ede a crescut cu motoarele in curte, iar pasiunea asta pentru motociclete a venit, oarecum, pe linie genetica: “de la tata, de la bunic”. Pe parcursul anilor a participat la zeci de concursuri: la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu Mureş, ba chiar şi la Bucuresti. Are acasa un teanc de diplome, unele câştigate prin anii ‘70. Câteva dintre cele mai importante competiţii la care a participat sunt “Dirt Track” de la Sibiu şi întâlnirea internaţională a motocicletelor de epocă de la Turda. Ede Sztupi a mai avut o mare pasiune: săriturile cu paraşuta. “Când eram copil, în Cluj era un club de paraşutism şi acolo mergeam mereu. La prima săritură am cam 15-16 ani. De la 80 de metri. Trăgea cu cablu’ sus şi dădea jos. Prima săritură de la 10.000 de metri am făcut-o în armată, la aviaţie. Din Cluj am fost trimis acolo. În regimul lui Ceauşescu te obligau, nu puteai să zici că nu vrei. Mi-a fost un pic de frică la început, dar pe urmă m-am obişnuit. Şi cu motorul, mergi cu 50, cu 60, dup-aia cu 150 sau cu 200”, spune motociclistul din Cugir.

nevastă i-a crăpat casca-n trei. Oasele nu ni le-am rupt niciodată, mulţumim lui Dumnezeu. Cu motoru’ poţi să ai mai multă satisfacţie decât cu o maşină. Unde mergi cu motocicleta, cu maşina nu poţi”. Ede afirmă că pe motocicletă e mai lejer şi că un motociclist adevărat trebuie să aibă sânge rece, să fie sănătos şi să nu se piardă la pericol. Recunoaşte că a circulat cu motocicleta şi cu viteza de peste 200 de kilometri la oră. ”Am trecut de la motoarele comuniste, la motoarele japoneze, dar pentru astea n-avem drumuri, încă. De asta aici, la noi în ţară, nu poţi mere, că nici drumu’ nu-i bun şi amenzile-s mari”, spune motociclistul. Acesta îşi aminteşte şi de un accident mai grav pe care l-a avut în urmă cu aproape 30 de ani: “Meream cu 110 la oră, ne-am răsturnat şi lanevastă i-a crăpat casca-n trei. Oasele nu ni le-am rupt niciodată, mulţumim lui Dumnezeu. Cu motoru’ poţi să ai mai multă satisfacţie decât cu o maşină. Unde mergi cu motocicleta, cu maşina nu poţi”. În perioada hippie, cuplul de motociclişti se alătura biker-ilor din toată ţara la Cheile Turzii. Ascultau muzică rock străină şi românească şi organizau concursuri. Mersul încet, mersul în viteză, trasul de funie, concurs de băut bere, multe le întânim şi la întrunirile din zilele noastre. După pensionare, Ede şi familia sa s-au retras la Cugir, orăşelul de la poalele Drăganei. În loc să se odihnească după zeci de ani de muncă grea, Ede se simte mai tânăr ca niciodată: “Eu acum mă simt în floarea vieţii. Vârsta o simt doar atunci când mă uit în oglindă. În rest mă simt ca atunci când am cunoscut-o pe nevastă-mea”. La Cugir, s-au alăturat clubului de motociclişti al oraşului, Lupii Sigidavei. Viorica, care acum 6 luni a părăsit lumea aceasta în urma unei boli necruţătoare, spunea de câte ori avea ocazia: “Suntem suflete libere, pur şi simplu ne place pe două roţi”. Ede îşi aminteşte de apariţiile lor la diferite evenimente, care îi făceau pe toţi să întoarcă capul. ”Când ne făceam apariţia la întrunirile de motoare, eu cu plete albe până la mijlocul spatelui, cu barba albă şi soţia cu părul tăciune, cu obrajii brăzdaţi de ani şi de vânturi, toţi întorceau capul după noi, chiar dacă nu aveam un Harley, ci doar o Yamaha. În jur aveam numai băieţi şi fete care ne pupau, ne întrebau cum o mai ducem. Ne simţeam bine între tineri, aveam mulţi prieteni”, mai afirmă motociclistul. Ede Sztupi împreună cu soţia Viorica

La toate festivalurile la care participă, Ede Sztupi este cel mai vârstnic motociclist. Continuă să meargă cu motorul chiar dacă are 69 de ani. Ultimul eveniment pe care l-a bifat a fost ”Bikers Party 2017” de la Alba Iulia, în perioada 23 – 25 iunie 2017, aflat la a doua ediţie. Festivalul a adunat şi în acest an peste 300 de pasionaţi de motociclete şi muzică rock. Ede a fost şi de această dată o vedetă recunoscută şi apreciată de toată lumea.