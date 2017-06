„Porno Food“, conceptul gastronomic realizat de un bucătar din Alba Iulia FOTO

Bucătarul Cosmin Toma spune că a plecat în acest proiect personal de la utilizarea în bucătărie a unor părţi de animale care nu sunt folosite de obicei.

”Nu a fost o idee pur şi simplu, ci am vrut sa fac altceva. Am vrut să încerc şi să experimentez unele preparate din părţi ale animalelor ce sunt considerate nefolositoare. Printre preparatele mele se enumeră falus de taur, testicule de taur şi ochi de taur. Am făcut şi un desert în intestin de porc. Unora dintre preparate am vrut sa le redau aspectul organului de reproducere al femeii, dar şi procesul de fecundaţie”, afirmă chef-ul Cosmin Toma.

Bucătarul susţine că, deocamdată, lumea este reticentă în a încerca astfel de preparate. Cosmin Toma mai spune că proiectul său ”Porno Food” este unic şi se diferenţiază de ”Food Porn”, conceptul care constă în modul de prezentare spectaculos al preparatelor. Chef-ul acordă consultanţă culinară în restaurante din mai multe oraşe din ţară, cum ar fi Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Alba Iulia.

Chef-ul din Alba Iulia este recunoscut pentru ideile sale inedite. Recent, în cadrul festivalului ”Alba Carolina Food Fest” a realizat împreună cu mai mulţi voluntari cel mai mare salam de biscuiţi din România, în lungime de 25,6 metri. Salamul de biscuiţi a fost feliat în sute de porţii şi împărţit vizitatorilor festivalului, care au venit să guste din cel mai nou record culinar.

Inventiv şi inovativ, bucătarul Cosmin Toma şi-a lansat, tot în cadrul festivalului gastronomic de la Alba Iulia şi un parfum comestibil, care poate fi folosit atât ca ingredient pentru deseruri, cât şi pentru corp, „Vert de Toma”. „Vert“ în limba franceza înseamnă «verde» şi face trimitere la culoarea verde a parfumului, care este dată tocmai de ingrediente: lavanda, menta sălbatică şi feniculul. Bucătarul spune că lasă ingredientele la macerat, apoi le prepară după o reţetă proprie. Cosmin Toma spune că va comercializa parfumul de anul viitor.

Şi nu sunt singurele preparate excentrice ale lui Cosmin Toma. Bucătarul a inventat ciorba de burtă care se mănâncă cu furculiţa şi trandafirii muraţi. În 2016, Cosmin Toma şi-a lansat cea mai mare carte de bucate din România. Lucrarea are doua coperţi cu proporţii a la Guinness Book: trei metri înăltime si patru metri lăţime.

