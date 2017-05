Mobilizare pe internet pentru salvarea unui tânăr de 34 de ani din Alba Iulia, victimă a unui accident. George Man are nevoie de 7 donatori de sânge pe zi

Accidentul a avut loc miercuri, 17 mai, în localitatea Miceşti, Alba Iulia. Tânărul rula pe pista de biciclete şi a vrut să traverseze drumul la intersecţia cu str. Calea Labului, pe o trecere de pietoni, în momentul în care a fost lovit de o maşină. Bărbatul de 34 de ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Autoturismul implicat în accident, un Mitsubishi înmatriculat în Bucuresti, condus de o femeie în vârstă de 39 de ani, din Alba Iulia, se deplasa pe sensul de mers Miceşti-Şard. Tudor Dragoş Man se află la Spitalul judeţean Alba în comă şi are nevoie de sânge pentru a exista o speranţă că poate să supravieţuiască. Prietenii şi cunoscuţii acestuia fac apeluri pe reţele de socializare pentru donare de sânge. Se poate dona oriunde în ţară, fiind nevoie doar de precizarea numelui - Man Dragoş George şi de numele unităţii medicale unde este internat - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba. George este de profesie programator şi un ciclist pasionat. Până luni, 22 mai, stocul de sânge este asigurat. Solicitările sunt pentru săptămâna viitoare, când vor fi zile critice pentru supravieţuirea acestuia.

Un apel în acest sens a fost lansat şi de designerul Omid Ghannadi, cunoscut din emisiunea ”Visuri la cheie”. ”Dragii mei, vă rog ajutaţi-mă să îl putem salva pe Man George! Are nevoie în continuare de sânge, e încă în comă profundă şi faptul că acum e încă în viaţă e o minune. Vă rog să continuaţi să donaţi sânge pentru Man George Dragoş, Spitalul Judeţean Alba, secţia AŢI. Nu contează grupa sangvina (A2 negativ are el), ci important e să doneze măcar 7 oameni pe zi că el să primească necesarul de sânge şi plasmă. Pentru detalii o puteţi contacta pe sora lui Georgiana Iancu. Mulţumesc”, a scris Omid Ghannadi pe Facebook.

Sora acestuia a publicat şi ea un mesaj emoţionant: ”Dragii mei, ajutaţi-mă în continuare să îl putem salva pe Man George!!!! Vă rog, ajutaţi-ne să îl ajutăm în continuare să lupte pentru viaţă!!! Vă mulţumim mult tuturor care a-ţi donat sânge şi ne trimiteţi gânduri bune şi rugăciuni de orice fel. Vă mulţumim că va doriţi şi voi că Muffin să fie în continuare minunea care bate orice statistică şi e miracolul care trăieşte!”

Prezentatoarea ProTV Amalia Enache solicită, de asemenea, ajutorul donatorilor: ”E mare nevoie de ajutor şi sânge la Spitalul Judeţean Alba pentru tânărul Man George Dragoş, secţia ATI. Are nevoie de 7 donatori în fiecare zi. Vă mulţumesc!”

Cei de la Shoebox, pe care George Man i-a ajutat când aveau nevoie de o identitate vizuală, au promovat şi ei un mesaj în ajutorul tânărului din Alba Iulia: ”Vă rog să încercaţi cei care puteţi, să donaţi sânge în orice oraş din ţară şi să specificaţi că este pentru Man George (MAN GEORGE DRAGOŞ) din Alba. Este în comă, după un accident miercuri dimineaţă, în stare foarte gravă. Haideţi să ne unim cu toţii pentru ca acest tânăr de 34 de ani să-şi poată continua viaţa. Ne rugăm lui Dumnezeu să-l ţină cu zile şi să-l readucă în mijlocul celor dragi. Dar nu uitaţi că Dumnezeu lucrează şi prin oameni ca voi. Un detaliu pe care poate cei mai mulţi dintre voi nu îl cunosc, este faptul că George e autorul logo-ului Shoebox. A fost primul român care mi-a sărit în ajutor atunci când ne căutam o identitate vizuală. Pentru aceasta, şi multe altele, abia aştept să-i mulţumesc, din nou, faţă-n faţă. Cred din toată inima şi sper să se însănătoşească rapid şi să revină între cei dragi. Eu cred că Dumnezeu îl poate aduce din nou printre noi şi poate binecuvânta mâinile medicilor şi inteligenţa lor pământească cu puterea şi înţelepciunea lui divină.”





Şi comunitatea QB Lounge a promovat mesajul de ajutor pentru George: ”Dragii noştri, profităm de comunitatea frumoasă creată aici, de oameni frumoşi şi activi pentru a face un apel de maximă solidaritate. Povestea QB Lounge implică foarte mulţi oameni talentaţi şi devotaţi care ne-au ajutat ca acest proiect să devină realitate. Iar Geroge Man alături de soţia lui au fost unii dintre cei care au făcut acest lucru posibil. Acum e rândul nostru să le sărim în ajutor. George, are nevoie de noi toţi. Are nevoie de 7 donatori de sânge pe zi. Aşa că apelăm la voi, oameni frumoşi să-l ajutăm să Keep on QBing alături de noi până la adânci bătrâneţi!”





