Miliardarul american care este prieten cu preşedintele Donald Trump şi se află în spatele proiectului minier de la Roşia Montană

Secretul care acoperă procesul dintre Gabriel Resources Ltd. şi România, cu o miză de 4 miliarde de dolari, arată că, dincolo de modul în care se apără cele două părţi, este posibilă o înţelegere ”la masa verde”.

Posibilitatea repunerii în discuţie a proiectului a fost adusă recent în discuţie şi de către mai multe organizaţii ostile investiţiei, într-un raport internaţional făcut public recent de către Corporate Europe Observatory. Procesul are loc în baza tratatelor internaţionale semnate între România şi Marea Britanie şi Canada (unde Gabriel Resources Ltd. are filiale), dar acţionarii sunt din mai multe ţări.

Influenţa lui Paulson la Casa Albă este deja foarte mare şi este evidentă. Într-un interviu pentru CNBC, una dintre televiziunile americane foarte importante, ”magnatul american al aurului”, cum îi place să fie numit, a declarat că politicile economice ale lui Trump în legătură cu veniturile post-taxe vor duce la un impuls semnificativ de creştere asupra câştigurilor din tranzacţionarea acţiunilor. Aceasta este una dintre contribuţiile miliardarului american la strategia economică a noului preşedinte. Doar principiile morale l-ar putea reţine pe Paulson să nu îşi apere interesele directe prin prisma influenţei pe care o are şi în cazul proiectului de la Roşia Montană. Iar principiile morale nu sunt din păcate, punctele tari ale unuia dintre cei mai duri jucători de pe Wall Street.

Cine este John Paulson?

Potrivit wikipedia, bunicii materni ai lui John Paulson au fost evrei emigranţi din România şi Lituania. A fost numit "unul dintre cele mai proeminente nume din lumea finanţelor mondiale", fiind considerat totodată unul dintre oamenii care au acumulat cea mai mare avere din istoria burselor de pe Wall Street. Proprietăţile sale imobiliare se întind în toată lumea, din staţiunile de lux, pe plajele însorite şi până în zona zero a New Yorkului, iar averea sa depăşeşte 11 miliarde de dolari.

John Paulson este căsătorit cu Jeny Zaharia, o româncă emigrantă în Statele Unite, în primii ani de după revoluţie. Cuplul a devenit foarte apropiat de preşedintele Trump, acesta fiind un alt pariu câştigat, împotriva tuturor aşteptărilor, de Paulson. Jeny Zaharia a devenit Jenny Paulson după ce vreme de câţiva ani a fost asistenta magnatului şi confident. În 1995, aceasta a emigrat în Statele Unite ale Americii, stabilindu-se la New York, unde a încercat mai multe meserii. După 5 ani de muncă altăuri de miliardar, acesta a cerut-o de nevastă, devenind unul dintre cuplurile cele mai influente din New York.

Procedurile care l-au îmbogăţit ţin de speculaţiile inteligente pe bursă, uneori la limita legală, însă aproape întotdeauna dincolo de limita morală. În ultimii ani a devenit un investitor major în aur, fiind interesat de proiectul de la Roşia Montană, într-un moment foarte vulnerabil pentru investiţie. Implicarea acestuia în proiectul din Munţii Apuseni nu a rămas neobservată. Cu trei ani în urmă, când Paulson a cumpărat 16% din acţiunile companiei, casa acestuia din New York a fost pichetată săptămânal de un grup de români stabiliţi în SUA. Deşi au fost invitaţi în biroul său, oamenii au refuzat să se întâlnească cu acesta, preferând o corespondenţă scrisă. Protestatarii au avut atunci şi un mic succes, venind la protest cu o oră mai devreme şi reuşind ”să-l prindă” pe Paulson când se întorcea de la alergarea de dimineaţă. Casa acestuia a mai fost vizitată în trecut şi de protestatarii din cadrul mişcării ”Ocupy Wall Street”.

În afară de John Paulson, în ”spatele” proiectului minier de la Roşia Montană se mai află alţi miliardari cum ar fi Beny Steinmetz şi Thomas Kaplan, care au investit sute de milioane de dolari în proiectul minier din Apuseni.