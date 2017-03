Elis Pavaje investeşte 10 milioane de euro într-o nouă fabrică în Neamţ

Scopul investiţiei este, potrivit reprezentanţilor companiei, de a răspunde solicitărilor în creştere de prefabricate din beton (pavele, borduri, rigole, bolţari) şi de a optimiza costurile logistice pe zonă Moldovei. Aceasta este cea de-a treia fabrică Elis, după cele din Alba şi Prahova.

“Urmarind dinamică pieţei, am ajuns la concluzia că deschiderea unei noi unităţi de producţie este un pas necesar în dezvoltarea companiei. Am crescut vânzările an de an, prin optimizarea proceselor de producţie şi prin investiţii în liniile de producţie existenţe, însă există o limită pe care nu o mai poţi depăşi, fără să asiguri capacitate suplimentară”, afirmă Emil Goţa, directorul general al companiei. Investiţia totală se ridica la 10 milioane de euro şi urmează a fi amortizată în termen de 10 ani. Prin această investiţie, capacitatea totală de producţie a companiei ajunge la 15.000 mp de pavele/zi.

Având o capacitate totală de 5000 mp/ zi, fabrică va produce produce pavele premium şi standard, borduri, bolţari şi rigole. Utilajul de producţie reprezintă o linie integral automatizată, de ultima generaţie, achiziţionată din Germania. Hală de producţie şi spaţiile de depozitare marfă se vor extinde pe o suprafaţa totală de 50.000 mp. Investiţia realizată de Elis Pavaje va avea un impact pozitiv pe piaţă muncii din zonă Moldovei, prin crearea a 40 de locuri de muncă până la finalul anului 2017. Pentru a acoperi necesarul de resurse umane, procesul de recrutare a personalului este în plină desfăşurare.





Compania a avut în 2016 o cifră de afaceri de peste 150 de milioane de lei, adică mai mult de 30 de milioane de euro. Afacerea este una de familie şi a fost demarată în urmă cu 25 de ani. Prima fabrică a fost deschisă la Petreşti în 1995, iar cea de-a doua în 2008, la Stoeneşti, în Prahova.