Harta singurătăţii: Top 10 oraşe în care românii petrec sărbătorile singuri

Topul oraşelor singuratice

O statistică recentă a celui mai mare site de dating din România, Sentimente.ro, arată că Bucureştiul conduce în topul oraşelor cu oameni care nu au un partener de sărbători. De altfel, aici sunt concentraţi şi cei mai mulţi utilizatori activi care folosesc datingul online: peste 36%, dintre care două treimi sunt bărbaţi.

Pe locul secund în topul oraşelor cu oameni singuri de sărbători se situează, în cazul bărbaţilor Timişoara, iar în cel al femeilor Cluj-Napoca. Media duce însă capitala Banatului pe locul doi în topul general, în timp ce Cluj-Napoca ajunge abia pe locul 7. Pe locul 3 în cazul femeilor care îşi caută un partener se află Iaşiul, în timp ce în cazul bărbaţilor acest loc revine constănţenilor. Pe ultimele locuri în topul oraşelor cu persoane care încă nu şi-au găsit un partener se află Giurgiu, Sfântu Gheorghe şi Slobozia.

„Dacă primul loc al clasamentului nu surprinde, dinamica poziţiilor următoare este interesantă. Am observat o mai multă încredere în eficienţa datingului online în Ardeal şi sud-estul ţării. De asemenea, indiferent de zona din care provin, un procent covârşitor caută pe site-ul nostru un partener pentru o relaţie de lungă durată, la care apreciază cel mai mult sinceritatea, lipsa viciilor, reciprocitatea în exprimarea sentimentelor. La polul opus, nu sunt interesaţi de religie, viziune politică, etnie sau profesie utilizatorii noştri considerând că acestea nu sunt criterii esenţiale în alegerea unui partener de viaţă“, a declarat Flori Dragomir, vicepreşedinte Sentimente.ro.

Efervescenţă de Crăciun, tristeţe de Revelion

Numărul celor care se înscriu pe site-urile de matrimoniale creşte aproape exponenţial în perioada sărbătorilor de iarnă, mai ales imediat după Crăciun. În perioada 25 decembrie - 15 ianuarie, se înregistrează un boom în trafic, dar şi în cazul celor care decid să îşi facă şi cont pentru a putea conversa cu potenţiali parteneri. Iar această creştere este vizibilă în fiecare an, semn că singurătatea se resimte mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Psihologii au şi o explicaţie pentru această efervescenţă.

„Petrecerea Crăciunului în familie produce o nostalgie evidentă. Dacă poate în ziua de Crăciun timpul trece mai uşor datorită agitaţiei specifice, lipsa unui partener de cuplu se resimte în zilele imediat următoare, iar de Revelion cu atât mai mult cu cât, de la o anumită vârstă, îţi doreşti să petreci astfel de evenimente alături de cineva semnificativ, nu doar cu prieteni“, explică Alina Chifu, psiholog.

Şi, contrar, a ceea ce am fi tentaţi să credem, a fi înconjurat de multe persoane poate deveni o sursă de frustrare, mai ales atunci când tindem să facem comparaţii. „Exemplul celorlalţi poate produce frustrare, pentru că vrând-nevrând facem comparaţii. X are o familie, eu nu, Y are o iubită, mie ce îmi lipseşte. Şi astfel se naşte dorinţa de a rezolva într-un fel sau altul această lipsă, de a umple un gol. Datingul online este o metodă simplă, la îndemână, uşor de gestionat de acasă, din fotoliu, aşa că reprezintă o soluţie viabilă pentru multe persoane. În plus, în spatele unui ecran îţi găseşti mai uşor cuvintele, eşti mai puţin inhibat, astfel încât atunci când în sfârşit eşti faţă în faţă cu persoana întâlnită online, conversaţia curge mai uşor“, a mai explicat specialistul.

Cei mai mulţi utilizatori spun că ar dori să îşi găsească un partener până la următoarele sărbători mari, adică până de Paşte. Iar pentru acest lucru sunt dispuşi să se întâlnescă în offline cu o persoană întâlnite pe site-ul Sentimente.ro după 2-7 zile de discuţii online.

Cine sunt cei care îşi caută un partener online

Indiferent de locul unde se află sau de sex, utilizatorii care au fost luaţi în considerare pentru această statistică, au în comun câteva lucruri importante: sunt interesaţi de relaţii serioase şi/sau de căsătorie, sunt persoane cu studii medii sau superioare, care au pus cariera pe primul plan pentru mult timp şi acum încearcă să îşi găsească împlinirea şi pe plan sufletesc sau care au la activ în medie două-cinci relaţii de lungă durată.

În topul zodiilor, cei mai mulţi dintre cei care îşi caută perechea online sunt născuţi sub semnul Leului, după care urmează utilizatorii Rac şi cei Taur. În medie, aproape jumătate din totalul utilizatorilor activi au un animal de companie sau îşi doresc unul, cel mai mic procent înregistrându-se în Capitală. Aici doar 35% au un animal de companie.

În Bucureşti, Timişoara, Braşov şi Iaşi sunt cei mai tineri bărbaţi, media de vîrstă fiind 32 de ani, în timp ce în cazul femeilor, în Capitală se înregistrează cea mai scăzută medie de vârstă pentru femei, 36 de ani. La polul opus, media de vârstă cea mai ridicată este în Galaţi, Ploieşti şi Constanţa.

Cei mai mulţi utilizatori sunt foarte sinceri când vine vorba de informaţiile pe care le oferă despre ei, însă femeile tind să îşi cosmetizeze vârsta, iar bărbaţii înălţimea. „Sunt de câteva luni înscris pe mai multe site-uri de dating, dar pe Sentimente.ro îmi petrec cel mai mult timp pentru că sunt cei mai mulţi utilizatori activi şi deschişi. Am spus iniţial că sunt mai înalt şi mai slab, însă mi-am dat seama că astfel nasc aşteptări nerealiste. Scopul meu este să întâlnesc pe cineva, aşa că mai devreme sau mai târziu mă va prinde cu minciuna“, a mărturisit Cătălin Popescu (35 de ani), din Bucureşti.