Test Drive Opel Insignia Grand Sport

Este mai mult decât interesant momentul... Opel a ajuns în curtea PSA, fiind vândut francezilor de către cei de la GM pentru suma de 1,3 miliarde dolari. În acest moment, Opel lansează pe piaţă un produs matur la un preţ care va da ceva dureri de cap rivalilor.

A doua generaţie Opel Insignia este o maşină frumoasă. Noi, aici, la Adevarul Auto nu vom emite prea multe ”judecăţi de valoare” vis-a-vis de designul modelelor testate, decât acolo unde credem că anumite elemente de design influenţează sau nu funcţionalitate. Totuşi, în cazul noului Opel Insignia... grila faţă parcă seamănă cam mult cu cea de la modelele Mazda6. Deşi germanii ne-au arătat şi conceptul Opel Monza, de unde sunt preluate multe linii... aerul tonic al părţii frontale de la concept s-a diluat.

În primul rând trebuie să pornim de la nume, modelul se numeşte acum Insignia Grand Sport. Noua generaţie propune o linie mult mai dinamică, una cu parfum de coupe. Aerul impunător este amplificată şi de mici artificii de design, vezi toate liniile orizontale din partea frontală sau spate.

Interiorul este locul unde noul model străluceşte. Mărirea ampatamentului cu 92 mm şi a ecartamentului cu 11 mm a condus la oferirea unui interior vast. Poziţia la volan este mai joasă, mai sportivă, iar scaunele vin cu certificare AGR – Campanie pentru un spate sănătos. Planşa de bord este curată, minimalistă, noua generaţie Insignia scapă de invazia de butoane şi câştigă multe spaţii de depozitare, în special pe tunelul median. Din punct de vedere ergonomic lucrurile stau foarte bine. După o minimă perioadă de acomodare cu navigarea prin meniul de bord, cel al sistemului infotainment care dispune şi de funcţii mirroring pentru telefoanele cu iOS sau Android, şi comenzile amplasate pe volan... vei fi nativ la volanul noii generaţii. Am apreciat head-up display-ul relativ generos, cu proiecţie pe parbriz. Un plus pentru faptul că informaţiile afişate pot fi văzute chiar dacă la volan porţi o pereche de ochelari de soare cu polarizare.

Spaţiul oferit pentru locurile spate este aproape regal. Cu scaunul faţă reglat pentru o poziţie corectă la volan, am aproape 1,90 metri înălţime, pe bancheta spate aproape nu am atins scaunul faţă cu genunchii. Aş putea spune că spaţiul în spate se apropie de cel oferit de o Skoda Superb.

Nu pot vorbi de un test aprofundat, ci de unul de prim contact, unul în care am făcut cunoştinţă şi cu noile motorizări supraalimentate de 1.5 litri şi 2 litri.

Am condus versiunea cu propulsor 1.5 litri în versiunea de 165 CP şi cutie manuală cu 6 trepte. O veste bună, se pare că cei de la Opel au rezolvat problema cutiilor manuale care agaţă. Propulsorul este unul corect, cu resurse decente pentru a mişca cele 1.440 kg ale maşinii. În marea majoritate a timpului nu prea auzi propulsorul, doar când în duci spre zona roşie este prezent în habitaclu. Urcă cu lejeritate în ture, iar pe un traseu mixt, unde am avut şi urban, şi extra-urban, dar şi autostradă cu zone fără limită de viteză... am obţinut un consum mediu la final de 7,6 litri. În treptele 5 şi 6 reprizele nu sunt atât de vesele, pe autostradă am fost nevoit să retrogradez în treapta a patra pentru a reuşi să menţin pasul, pe banda de viteză, cu cei care accelerau de la 120 km/h până spre 190 km/h. O suspensie orientată spre confort, foarte discret prezentă la interior, doar cât să ofere celui de la volan feedback auditiv. Un plus major este faptul că Insignia este o maşină mult mai vie dinamic, partea frontală a câştigat enorm în agilitate. Chiar dacă direcţia nu livrează feedback, este precisă, îţi permite înscrierea cu lejeritate pe trase.

Am interacţionat şi cu propulsorul diesel de 2 litri care dezvoltă 170 CP şi 400Nm. Da, ai putere, ai reprize, dar şi un zgomot de diesel la interior care diluează din magie, lucru care a fost mult mai evident după ce am descălecat din versiunea 1.5 turbo. Preţ de 20 km am degustat şi versiune 2.0 turbo benzină de 260 CP, cutie automată cu 8 trepte... plăcută, parcă nu cu toţi căluţii din fişă prezenţi sub capotă, şi cu un consum mediu care a fost undeva între 12 şi 13 litri.

Noua generaţie Insignia este un model corect, care echipat corect poate fi o maşină apetisantă, şi care va da dureri de cap... chiar şi unor modele compacte... cu preţul său.

Fişă tehnică – Opel Insignia 1.5 Turbo

Motor – turbo, L4, 1.490 cmc, 165 CP, 250 Nm@2.000-4.500 rpm. / Transmisie – cutie manuală 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 222 km/h v. max, 0-100 km/h în 8,9 secunde / Portbagaj – 490 litri / Rezervor – 62 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.897/ 1.863/ 1.455, ampatament – 2.829 / Consum mediu declarat – 6 litri/ 100 km / Consum în test – 7,6 litri/ 100 km / Preţ de bază – 20.400 euro