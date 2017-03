Fără poezie, viaţa e pustiu!

Şi aşa îmi mai aduc aminte de Topârceanu... ” Ce-ai cu noi, mă? Pentru ce să dăm cu var?…” În 2016 în România au fost înmatriculate 94.919 automobile noi şi 297.290 rulate. Nu prea mă pricep la cifre, dar parcă reiese că am fi o ţară second hand. Cam dur formulat... dar asta este realitatea. Şi nu vreau să mă gândesc cum va arăta acest raport la finalul acestui an dacă nu va fi cenzurat într-un fel ”importul” de modele rulate. Suntem europeni!!! Păi să vedem cu câtă bucurie vom adopta restricţii precum cele din Londra. Şi după ce vor dispărea din traficul urban 50% din modele... poate va veni şi autobuzul mai repede, vor avea loc pe drum mai multe biciclete, scutere şi motociclete.

Un prim număr, unul în care facem slalom la salonul de la Geneva printre supercaruri şi modele care cresc pulsul miliardarilor acestei planete pentru a descoperi modele accesibile.

Pornim un serial în care ne vom lăuda cu întâmplări româneşti, întâmplări cu români. În primul număr vă spunem că noi ne mândrim cu Emanuel Gyenes. Dacă nu ştiţi cine este... descoperiţi joi, 23 martie. Am mai adunat în câteva pagini informaţii utile din 2017, considerăm noi. Vorbim puţin şi despre ceea ce va fi automobilul mâine. Am fost ajutaţi şi de Dr. Dirk Wisselmann - Inginer Senior Maşini Autonome BMW pentru a desena o parte din această schiţă a viitorului.

Da... şi testăm maşini, multe maşini!!!

Dar suntem la primul număr al acestui supliment auto. Ce ne dorim? Să vă aducem acasă informaţie din universul auto. Ştiţi?... informaţia înseamnă putere. Vrem să-l concediem pe vecinul din poziţia de agent de vânzări. Lasă vecine că ştiu eu ce cauţi!!!... vecinul să caute pentru el.