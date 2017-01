FOTO-VIDEO Autorul atentatului din clubul Reina din Istanbul a fost capturat

Abdulkadir Maşaripov ar fi vinovat de atacul armat sângeros de la clubul Reina din Istanbul, în care 39 de persoane au fost ucise.

Supectul, un cetăţean uzbek, ar fi fost fost prins în districtul Esenyurt din Istanbul. Presa turcă declară că el a închiriat un apartament în oraşul turcesc Konya, cu o femeie considerată a fi soţia şi cei doi copii.

Trăgătorul a sosit la club cu taxiul mai devreme în acea duminică, înainte să intre în club cu un pistol cu ţeavă lungă pe care îl luase din portbagajul maşinii. El a tras apoi la întâmplare în oamenii care sărbătoreau intrarea în noul an.

Cetăţeni din Israel, Franţa, Tunisia, Liban, India, Belgia, Iordania şi Arabia Saudită s-au aflat printre victimele atentatului din Istanbul, iar zeci de persoane au fost rănite.

Statul Islamic a transmis că se află în spatele atacului, spunând că a fost o răzbunare pentru implicarea militară turcă în Siria.

This is the moment #Reina terrorist Abdulkadir Masharipov is arrested in #Istanbul's #Esenyurt district after MIT Turkish intelligence Op. pic.twitter.com/vxlTdvyh0l