VIDEO China declară război show-urilor erotice la înmormântări. De unde vine obiceiul spectacolelor obscene

Există comunităţi în China rurală care cred că participările în număr mare la înmormântări îl onorează pe decedat şi aduce noroc, iar unii experţi sunt de părere că show-urile erotice aduc tribut fertilităţii. „Potrivit unei analize de antropoligie culturală, obiceiul îşi are originea în venerarea ritualului de reproducere", a spus profesorul Kuang Haiyan citat de The Global Times. "Prin urmare spectacolele erotice de la înmormântări sunt doar reminiscenţe culturale".

Ministrul Culturii a anunţat luna trecută că vizează reprezentaţiile de "striptease" şi alte spectacole „obscene, pornografice şi vulgare" care au loc la înmormântări, nunţi şi la adunările de Anul Nou chinezesc.

Războiul împotriva celor care fac striptease la înmormântări durează de mult în China. Autorităţile au lansat campanii împotriva spectacolelor obscene încă din 2006, a doua campanie fiind lansată în 2015.

Ultima acţiune s-a axat pe 19 oraşe din patru provincii, Henan, Anhui, Jiangsu şi Hebei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Culturii.

Noua campanie prevede ca persoanele care denunţă la o linie specială telefonică astfel de comportamente să primească compensaţii financiare.

Presa a blamat adesea spectacolele invocând creşterea decadenţei şi materialismul familiilor chineze, în timp ce ţara de deschide către Occident.

"În deceniile recente, gospodăriile din China rurală dovedesc că au venituri suficiente încât să plătească actori, cântăreţi, comedianţi şi - mai nou - stripperi- pentru a distra persoanele îndoliate".

