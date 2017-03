Videoclipul „Fade“ al rapperului Kanye West, inspirat din industria pornografică, a fost reclamat la CNA

Recent am vizionat pe postul românesc de muzică Music Channel videoclipul cântăreţului Kanye West la recenta sa piesă «Fade». Personal, consider că ora la care am vizionat acest clip, după orele 09.00 AM, nu este una potrivită. Deşi clipul poate avea o adevărată încărcătură artistică, cred că nu ar putea fi înţeles de copii. Aşa cum însuşi regizorul mărturiseşte, videolipul a fost inspirat din industria pornografică“, arată reclamaţia înregistrată la CNA.

Potrivit raportului de monitorizare, videoclipul „Fade“ a fost identificat pe postul de televiziune Music Channel în data de 23 septembrie, la ora 9.22.

Reclamaţia a inclus şi posturile de televiziune KISS TV şi UTV. Însă, potrivit raportului de monitorizare, pe 23 septembrie, aceste televiziuni nu au difuzat videoclipul în intervalul orar 06.00 - 23.00.

Reclamaţia a mai vizat şi postul de televiziune ZU TV pentru difuzarea videoclipului rapperului american.

„Menţionăm că au fost solicitate, în mod repetat, înregistrări din data respectivă şi pentru postul de televiziune ZU TV, prin adresele cu nr. 8658/03.10.2016 şi 8658rev/11.10.2016. Constatăm că până la data curentă, SC ANTENA TV GROUP S.A. nu a dat curs solicitărilor, în conformitate cu prevederile Deciziei C.N.A. nr. 412 din 10 mai 2007 modificată prin Decizia nr. 223 din 5 aprilie 2016“, arată raportul de monitorizare.

„Fade“ este filmat într-o sală de sport cu lumină difuză. Pe parcursul videoclipului, o femeie îmbrăcată sumar dansează printre aparatele existente în sală. Videoclipul mai conţine imagini în care aceasta se sărută, iar femeia apare nud, fiind filmată din spate.

În finalul videoclipului apar cei doi protagonişti nud, cu părţile intime acoperite, stând lipiţi unul de celălalt, pe un aparat din sală. Alături de aceştia apare un copil.

Kanye West, născut pe 8 iunie 1977, este rapper şi producător muzical, devenit cunoscut la începutul anilor 2000. Artistul a lansat opt albume de studio - dintre care unul în colaborare cu Jay Z -, care s-au vândut în peste 32 milioane de copii şi au generat peste 100 milioane de descărcări digitale. Kanye West a câştigat 21 premii Grammy.