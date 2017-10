O copilă de 16 ani, cel mai bun moment din noul sezon „Vocea României“: „Extraordinar, uluitor!“, „Eu încă nu-mi revin!“, „Admirabil!“ VIDEO

Oana Cenuşe , originară din Drobeta-Turnu Severin, a interpretat pe scena show-ului de la Pro TV piesa „Stone Cold“ şi i-a cucerit pe toţi cei patru membri ai juriului cu vocea sa puternică. De asemenea, vedetele au fost de-a dreptul surprinse să vadă pe scenă o copilă.

„Extraordinar! Extraordinar!“, a exclamat Smiley când a dat cu ochii de micuţa cântăreaţă. „Ce ai putut să faci în seara asta mi se pare uluitor. Ai o voce atât de mare...Când m-am întors nu-mi venea să cred. Eşti un exemplu că la «Vocea României» vocea este ceea ce ne mişcă, ceea ce ne emoţionează. Interpretarea ta a fost uluitoare“, i-a spus Smiley.

La rândul lui, Adi Despot a făcut aluzie la faptul că este scundă, declarând că se poate spune că e „toată o voce“. „Este admirabil că la 16 ani ţi-ai ales o astfel de melodie, superbă, şi că ai dus-o la capăt exact aşa cum trebuie, exact aşa cum mi-aş fi dorit eu. Cu riscul de a trece pragul, cu riscul de a falsa, ai încercat să ne arăţi tot ce poţi în seara asta şi poţi extrem de mult“, i-a transmis solistul Viţa de Vie.

„Eu încă nu-mi revin. Cum se poate într-o mogâldeaţă de fată să zacă o asemenea voce? Sunt uluită! Ai reuşit să faci o interpretare perfectă şi să ne facă pe roţi înnebuniţi după vocea ta“, a declarat şi Loredana.

„Eu cred că esenţele tari se ţin în sticluţe mici. Iar chestia asta, aparent mică, este de fapt uriaşă, cumva argumentează faptul că toţi când murim scădem cu 21 de grame, pentru că sufletul tuturor are 21 de grame indiferent cât de mari sau cât de mici suntem. E posibil ca tu să ai 22 sau 23 de grame, eu cred că e cam mult suflet în tine, ceea ce nu e rău deloc, şi mi-ar plăcea să lucrez cu sufletul tău. Dacă doreşti să-l pui aşa fragil pe o farfurie şi să stăm să ne uităm la el şi să vedem cum îl colorăm...“, au fost cuvintele lui Tudor Chirilă.

Copila a mărturisit că s-a hotărât să participe la „Vocea României“ pentru a căpăta experienţă şi pentru a-şi face prieteni. Diplomată, Oana i-a asigurat pe membrii juriului că îi apreciază pe toţi în egală măsură şi i-ar face mare plăcere să aibă şansa de a discuta cu fiecare în parte, însă a ales să meargă mai departe alături de Tudor Chirilă. Evident, fanii show-ului au dat verdictul: Cu Oana Cenuşe în echipă, Tudor Chirilă are şanse foarte mari să câştige al patrulea trofeu „Vocea României“.

Înainte de a urca pe scenă, copila a descris muzica drept „un prieten“: „A fost acolo când am fost tristă sau când am fost supărată. A fost mereu acolo când am avut nevoie. Deşi sunt micuţă, pe scenă mă simt cu totul altfel, simt că renasc.“

Oana Cenuşe cântă de mică, după ce educatoarele le-au recomandat părinţilor să o înscrie la canto. În prezent, este elevă la Liceul de Arte din Drobeta-Turnu Severin, unde studiază pianul-secundar, iar visul ei este să reuşească să transmită prin pasiunea ei emoţie tuturor oamenilor şi să devină un artist internaţional. Mai presus de asta, îşi doreşte foarte mult să îşi răsplătească părinţii pentru efortul lor.

Oana a precizat că părinţii ei nu au studii muzicale – tatăl fiind şomer, iar mama dispecer la o pizzerie –, însă mereu au încurajat-o şi au susţinut-o, iar ea vrea să le mulţumească. „Mereu s-au chinuit să-mi ofere tot ceea ce se poate mai bun. Am încercat să-i ajut şi îmi doresc să le ofer înzecit“, a spus Oana.