Marius Moga, mesaj pentru Adrian Despot, înlocuitorul său de la „Vocea României“: „Nu se putea găsi un om mai valoros şi mai respectat“ VIDEO

„Adrian Despot, mă bucur foarte tare că o să continui ce am încercat şi am făcut pe scaunul din dreapta, cum te uiţi la televizor, de la Vocea României. Cred că nu se putea găsi un om mai valoros şi mai respectat în muzica românească care să continuie bătălia pentru voci. Îţi doresc să ai parte de un sezon minunat, să găseşti cele mai tari voci şi să ţii piept colegilor care, îţi dai seama, au ceva experienţă. Sper să ai cel mai mare succes anul ăsta la «Vocea României» pentru că stai pe scaunul pe care am stat eu“, a transmis Marius Moga.

Şi Tudor Chirilă a scris pe contul lui de Facebook următorul mesaj: „Mulţumesc pentru toate momentele mişto, Marius Moga! Şi nu au fost puţine! Bun venit, Adi Despot. Se pare că «Vocea» are şanse şi mai mari să fie rock anul ăsta“.

Adrian Despot revine în televiziune ca membru al juriului celui de-al şaptelea sezon „Vocea României“, în timp ce Marius Moga se va concentra pe rolul de antrenor de la „Vocea României Junior“, competiţie pe care a câştigt-o în primul sezon împreună cu Maia Mălăncuş. Mai multe aici.

„Mă bucur să mă reîntorc în televiziune şi mă bucur că se întâmplă în cadrul celei mai tari emisiuni de profil din ţară. «Vocea României» reprezintă o reală rampă de lansare pentru tinerii artişti, iar eu îmi doresc să fiu alaturi de ei şi să mă implic încă de la început în pregătirea lor atât muzicală, cât şi mentală. Vor avea în mine un sprijin 110%, în cadrul emisiunii sau în afara platourilor. În ceea ce-i priveşte pe noii colegi, Loredana, Smiley şi Tudor, ne cunoaştem de ani buni, toţi trei sunt adevăraţi profesionişti şi sunt convins că vom face echipă bună împreună, iar cei de acasă vor urmări un show pe măsură. Abia aştept să începem!”, a declarat Adrian Despot.