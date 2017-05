INTERVIU Câştigătoarea iUmor, care a făcut glume acide pe seama vedetelor TV: „Poate ne vom obişnui şi noi cu genul acesta de umor“ VIDEO

Finala „iUmor“ 2017 a fost câştigată de Doina Teodoru, care le-a luat la „roast“ pe vedetele de televiziune autohtone, remarcile sale caustice fiind apreciate atât de membrii juriului, cât şi de telespectatori, pe care i-a convins să o voteze şi astfel a intrat în posesia marelui premiu în valoarea de 20.000 de euro.

„Cred că este cea mai mare diferenţă între audiţii şi finală pe care eu am văzut-o aici vreodată! Ai fost de zece ori mai bună acum. A fost senzaţional! Culmea este că deşi textul este excepţional, la tine primează interpretare. Aşa că eu o să votez pentru un personaj interpretat de o actriţă mare. Ai fost genială! Sunt cel mai fericit om din lume“, i-a spus Bendeac şi a îmbrăţişat-o.

„Mi-a plăcut! A fost de bun simţ, dar dureros. Nu a fost vulgară nici măcar când a rostit cuvinte obscene“, a comentat şi Delia, în timp ce Cheloo a fost de părere că tânăra a jignit foarte mulţi oameni, însă au fost jigniri memorabile.

Victoria Doinei, care a concurat şi în sezonul doi al shwo-ului, a fost contestată de câteva voci care consideră că actriţa a avut un avantaj de această dată deoarece colaborează cu Mihai Bendeac la proiectele „În puii mei“ şi „Băieţi de oraş“. Mai mult, Bendeac nu şi-a ascuns nicio clipă simpatia faţă de actriţă şi chiar s-a aprins când Cheloo a declarat în glumă că are de gând să o trimită acasă pe concurentă.

Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul“ imediat după finala „iUmor“ 2017, Doina a povestit cum s-a hotărât să se înscrie la „iUmor“, ce a însemnat această experienţă, ce a simţit în momentul în care şi-a auzit numele în dreptul câştigătorului, care au fost reacţiile oamenilor, dar a şi explicat că a ales roast-ul inspirându-se din industria de divertisment americană.

„Adevărul“:Cum ai început să faci stand-up comedy?

Doina Teodoru: Un foarte bun coleg, la care ţin foarte mult, mi-a spus despre emisiunea „iUmor“ şi m-a convins să particip. Eu, altfel, nu cred că aş fi avut curaj. Am venit în cel de-al doilea sezon, când am făcut roast pentru prima oară. A fost, aşadar, o premieră şi pentru mine.

Cu excepţia „iUmor“, ai mai susţinut show-uri de stand-up în faţa unui public mare?

Până la „iUmor“ nu, dar după emisiune am mai făcut stand-up şi m-am simţit foarte bine. Nu s-a întâmplat într-o sală mare, dar a fost foarte interesant să simt publicul.

Ce a însemnat pentru tine experienţa „iUmor“?

Foarte multe lucruri... Mi-a deschis foarte multe uşi, au început să mă recunoască oamenii pe stradă, dar poate cel mai important a fost faptul că mi-a crescut vizibilitatea în meseria mea şi am fost cooptată de Mihai Bendeac în proiectele „În puii mei“ şi „Băieţi de oraş“. Este foarte important pentru mine să învăţ cât mai mult şi să-mi fac meseria de actriţă. Noi facem parte din noul val de actori tineri care creşte acum şi mă simt mândră că fac parte din generaţia asta, mai ales că am foarte mulţi colegi talentaţi.

Ştiu că finalul a fost înregistrat, dar ce ai simţit, pe bune, din faţa televizorului în momentul în care ai aflat că ai câştigat?

Finalul a fost înregistrat, într-adevăr, dar votul a avut loc în pauza de după numerele noastre. Cred că a durat cam jumătate de oră votarea, nu a fost aşa mult, dar mie mi s-a părut că a durat o eternitate. Efectiv, s-a dilatat timpul şi am stat încordată ca un arc. Când mi-am auzit numele, am ţipat de cred că m-a auzit tot blocul! M-am bucurat foarte mult, nu îmi venea să cred! Practic, bucuria de pe scenă a fost nimic în comparaţie cu cea de acasă.

Ce ai plănuit să faci cu banii câştigaţi?

În primul rând, cred că voi investi într-o firmă de pază şi protecţie pentru că, după tot ce am zis, s-ar putea să mi-o iau rău de tot. (Râde) În ceea ce priveşte restul de bani... o să mă gândesc bine la ce voi face cu ei. Încă nu m-am dezmeticit efectiv.

Care au fost reacţiile oamenilor? Au fost şi persoane care nu au apreciat poantele tale?

În sală, în timpul numărului, a fost fantastic, s-au ridicat oamenii în picioare! Iar pe stradă au început să se întâmple lucruri uimitoare, încă de când am fost prima dată la „iUmor“. M-au oprit mai mulţi oameni, mi-au cerut să facem poze şi mi-au spus că le-a plăcut foarte mult ce am făcut în emisiune. În plus, mi-au scris mulţi alţii care nu au fost la teatru şi care mă întrebau unde mă pot vedea în spectacole.

Sunt multe voci care te contestă având în vedere relaţia pe care o ai cu Mihai Bendeac. Mai exact, unii spun că el a influenţat votul pentru că te cunoştea dinainte de participarea ta în emisiune. Cum comentezi?

Eu şi Mihai nu ne ştiam dinainte, ne-am văzut prima dată pe scena „iUmor“. Eu apreciam foarte mult ceea ce făcea el, mi se pare un actor complet, şi am venit cu speranţa că dacă îmi fac numărul impecabil poate am şansa să lucrez cu el în echipă. De aceea mă bucur foarte mult că am ajuns să colaborăm. Îmi dă ocazia să fac compoziţie de personaje pe filme, pot să învăţ foarte mult, îmi exersez talentul şi astfel pot să cresc din punct de vedere profesional. Acum mă duc cu mai multă încredere şi curaj la castingurile de film.

Eşti actriţă, dar ai de gând să te concentrezi mai mult pe partea de stand-up în viitor?

Aş vrea să explorez şi zona asta, pentru că îţi poate aduce multe satisfacţii.

Ce părere ai despre stand-up-ul din România?

Cred că este în creştere. E ceva ce a prins foarte bine. E un alt tip de entertainment. Roast-ul, de exemplu, adică ceea ce am făcut eu la „iUmor“, este mai nou la noi şi de aceea am ales să mă prezint cu astfel de numere. În America, oamenii fac asta de foarte mult timp şi reacţionează mult mai bine la genul acesta de umor. Dar poate ne vom obişnui şi noi.

Care sunt comedianţii pe care îi urmăreşti, care te inspiră şi de ce îţi plac?

Îmi plac mult Bobonete, Micutzu, Costel. Au un stil al lor, au şcoală şi fac lucrurile la un alt nivel.

Care sunt glumele pe care nu le apreciezi?

Glumele proaste. (Râde) Bine, acum, dacă tot vorbim despre glume, eu, ca actriţă, le apreciez şi după alte criterii, de exemplu după felul în care sunt construite, cum sunt spuse şi interpretate.