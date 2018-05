Adelin Petrişor dezvăluie reacţiile unor colegi când li s-a propus să se solidarizeze cu jurnalista jignită de şefa TVR: Am văzut oameni grăbiţi să o taie din redacţie

O parte a jurnaliştilor de la Ştirile TVR au semnat o declaraţie prin care îi cer preşedintelui-director general, Doina Gradea, să prezinte scuze reporteriţei despre care a spus că are „cap de porc“ în înregistrările scandaloase făcute publice de realizatorul Dragoş Pătraru. Totodată, angajaţii postului public au făcut foarte clar faptul că nu se vor lăsa intimidaţi şi vor continua să-şi facă meseria cu onestitate.

Nu toţi jurnaliştii de la Ştiri şi-au asumat însă reacţia, după cum a dezvăluit Adelin Petrişor pe blogul personal . „Am cerut doar scuze pentru colega noastră şi ceva mai mult respect. După doar o oră, mesajul fusese asumat de 40 de oameni: reporteri, producători, cameramani, prezentatori, editori de imagine şi editori. La Ştiri sunt – sper să nu mă înşel – în jur de 200 de angajaţi. Probabil că unii vor semna şi mâine (azi – n.r.). Oricum, am asistat la scene interesante în momentul în care ne-am propus să adoptăm #şieusuntcapdeporc. Am văzut oameni grabiţi să-şi ia haina şi să o taie din redacţie, printre ei unii cu state vechi în Televiziune Publică şi care au mai fost şi şefi. Dar am văzut şi tineri cu contracte de muncă valabile doar câteva luni care au semnat, deşi cei mai experimentaţi le spuneau să-şi vadă de treabă. Niciun şef mai mare din redacţie nu e pe listă. «The most senior» – cum zice bulgarul – au fost câţiva producători şi şefi de secţie. Mda, în momentele astea se separă apele. Da, în TVR găseşti şi profesionişti, dar şi dubioşi care trec cu multă graţie şi fără nicio tresărire dintr-o barcă politică în alta…“, a scris Petrişor.