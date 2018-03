Concert Scorpions la Bucureşti, pe 12 iunie, în cadrul Crazy World Tour. Bilete disponibile în pre-sale din 19 martie

Între 19 şi 31 martie, sunt disponibile bilete în pre-sale la preţul de 350 lei (Tribună), 245 de lei (Golden Ring), 173 lei (Gazon A) şi 136 lei (Gazon B). De pe 31 martie şi până la data evenimentului, biletele vor avea costurile de de 350 lei (Tribună), 270 lei (Golden Ring), 190 lei (Gazon A) şi 150 lei (Gazon B).

Concertul de la Bucureşti al trupei germane Scorpions face parte din cadrul Crazy World Tour, adus în România de Events.

Doar în acest weekend, membrii Fan Club-ului Scorpions au bilete disponibile la 350 lei (Tribună), 225 lei (Golden Ring), 158 lei (Gazon A) şi 125 lei (Gazon B). Iubitorii de rock care doresc să devină membrii în Fan Clubul Scorpions se pot înscrie accesând: www.the-scorpionscommunity.com.

Scorpions este una dintre cele mai longevive trupe de rock, cu peste 50 de ani de carieră şi peste 100 de milioane de albume vândute.

Originară din Hanovra, trupa a luat naştere în 1972, la iniţiativa chitaristului Rudolf Schenker şi s-a consacrat în anii ’80 cu piese precum "No One Like You", "Still Loving You" şi "Rock You Like A Hurricane", afirmându-se totodată drept cel mai important grup heavy al Germaniei. Balada "The Wind Of Change", simbol al schimbărilor politice puternice din Europa din 1989, a devenit rapid un succes pe plan mondial, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991.

Trupa a lansat 18 albume de studio, care au fost vândute în întreaga lume. Printre cele mai importante albume ale formaţiei Scorpions se numără ”Animal Magnetism” (1980), ”Blackout” (1982), ”Love at First Sting” (1984) şi ”Crazy World” (1990).

Grupul este compus din Rudolf Schenker (chitară), Klaus Meine (voce), Matthias Jabs (chitară). James Kottak (tobe) şi Paweł Mąciwoda (bas).

Scorpions, care a susţinut mai multe concerte în România, a fost recompensată de-a lungul carierei cu trei World Music Awards şi o stea pe Hollywood Rock Wall. În 2016, Scorpions a sărbătorit 50 de ani de carieră tot la Romexpo.