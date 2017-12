Billboard: Cele mai bune piese ale anului 2017 şi cele mai difuzate VIDEO

Ed Sheeran se află în topul celor mai difuzate piese din 2017 cu „Shape of You“ FOTO Billboard

Astfel, în topul Billboard al celor mai apreciate melodii de către critici se află piese din repertoriul unor artişti precum Beyoncé, Selena Gomez, Kendrick Lamar, The Weekend şi Luis Fonsi, cel care a doborât recorduri cu hit-ul „Despacito“.

De asemenea, revista Billboard a întocmit şi topul celor mai ascultate şi difuzate piese din anul 2017 şi, poate în mod surprinzător, pe primul loc nu este „Despacito“. Câştigător detaşat fiind artistul britanic Ed Sheeran. Piesa lui, „Shape of You“, a doborât anul acesta recordul de longevitate în top 10.

Aşadar, în top 10 cele mai bune piese din topul întocmit de revista Billboard se află:

1.Selena Gomez, „Bad Liar“

2. Cardi B, „Bodak Yellow“

3. Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos, „Slide“

4. Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, „Despacito“

5. Lil Uzi Vert, „XO TOUR Llif3“

6. Kendrick Lamar, „Humble.“

7. J Balvin & Willy William feat. Beyonce, „Mi Gente“ (Remix)

8. Harry Styles, „Sign of the Times“

9. The Weeknd feat. Daft Punk, „I Feel It Coming“

10. Portugal. The Man, „Feel It Still“

De asemenea, celebra revistă Billboard a întocmit şi topul celor mai ascultate şi difuzate piese din anul 2017, în care se află:

1. Ed sheeran, „Shape of You“

Lansată la începutul acestui an, melodia „Shape of You“ a rămas 33 de săptămâni în Top 100 Billboard. A reuşit astfel să doboare un record ce data din 1958, iar la final de an şi-a adjudecat titlul de cea mai ascultată şi difuzată melodie din 2017.

2. Luis fonsi şi Daddy Yankee, „Despacito“

Pe locul doi în topul celor mai difuzate single-uri ale anului se află celebra piesă „Despacito“, a celor doi artişti Luis Fonsi şi Daddy Yankee. „Despacito“ este de altfel şi cel mai vizualizat videoclip de pe YouTube în 2017, cu peste patru miliarde şi jumătate de accesări.

3. Bruno Mars, „That's What I Like“

4. Kendrick Lamar, „Humble“

5. The Chainsmokers & Coldplay, „Something Just Like This“

6. Migos Featuring Lil Uzi Vert, „Bad And Boujee“

7. The Chainsmokers Featuring Halsey, „Closer“

8. Sam Hunt, „Body Like A Back Road“

9.Imagine Dragons. „Believer“

10. Post Malone Featuring Quavo, „Congratulations“