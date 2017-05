Test de cultură generală: Dragoste ca-n filme

1 Cine joacă rolul lui Judy, fata de care se îndrăgosteşte Jim (James Dean), în filmul cult „Rebel fără cauză“ (1955)?

a. Faye Dunaway.

b. Natalie Wood.

c. Lucille Ball.

2 Cărui curent filosofic i se înscrie opera lui Martin Heidegger?

a. Structuralism.

b. Pragmatism.

c. Existenţialism.

3 În ce an a fost adoptat steagul Uniunii Europene, reprezentând un cerc de 12 stele galbene pe un fundal albastru?

a. 1986.

b. 1992.

c. 1995.

4 Cine este autorul cărţii „Confesiunile unui asasin economic“ (2004)?

a. Henry David Thoreau.

b. John Perkins.

c. George Soros.

5 Ce zeu egiptean era înfăţişat cu cap de şoim?

a. Horus.

b. Set.

c. Osiris.

6 Cine interpretează rolul lui Clyde în filmul „Bonnie şi Clyde“ (1967)?

a. Paul Newman.

b. Warren Beatty.

c. Alain Delon.

7 Care era numele pacientei ce suferea de dedublarea personalităţii şi dezvoltase 16 alter-ego-uri şi a cărei poveste a apărut în cartea „Sybil“ (1973)?

a. Sabrina Fairchild.

b. Shirley Mason.

c. Sabina Spielrein.

8 În ce an a izbucnit Războiul civil din Yemen?

a. 2013.

b. 2014.

c. 2015.

9 În ce oraş s-a născut impresionismul, ca mişcare artistică în pictură?

a. Paris.

b. Madrid.

c. Florenţa.

10 În ce an a fost semnat Actul Fondator NATO-Rusia, document care asigura relaţii bilaterale de cooperare şi securitate între cele două părţi?

a. 1997.

b. 1999.

c. 2002.

11 Harare este capitala statului...

a. Malawi.

b. Botswana.

c. Zimbabwe.

12 Cum se numea oraşul New York în secolul al XVII-lea?

a. Yorkshire.

b. Plymouth Rock.

c. New Amsterdam.

13 În ce film a apărut replica: „Louis, cred că ăsta este începutul unei prietenii frumoase“?

a. „Love story“.

b. „Casablanca“.

c. „Titanic“.

14 Cine a inventat aparatul de fotografiat cu rollfilm?

a. George Eastman.

b. Nicéphore Niépce.

c. Louis Daguerre.

15 Ce melodie a devenit faimoasă după ce a fost pe coloana sonoră a filmului „Top Gun“?

a. „Take My Breath Away“, Berlin.

b. „Every Breath You Take“, The Police.

c. „Every You Every Me“, Placebo.

16 Ce presupunea doctrina Monroe, adoptată de Statele Unite în 1823?

a. Că SUA puteau interveni în afacerile interne ale statelor din America de Sud.

b. Că America de Nord se izola de restul lumii.

c. Că europenii nu vor mai interveni în afacerile interne ale celor două Americi.

17 Cine a scris romanul „Atonement“ („Ispăşire“), adaptat în filmul omonim, în 2007, cu Keira Knightley şi James McAvoy în rolurile principale?

a. Ian McEwan.

b. Irvine Welsh.

c. Ian Fleming.

18 Cine a fost Boutros Boutros-Ghali?

a. Un şef de stat african.

b. Un secretar general al ONU.

c. Un general al forţelor NATO.

19 Care este cea mai mare peşteră din România?

a. Peştera Poarta Zmeilor.

b. Peştera Calului.

c. Peştera Vântului.

20 Ce lună a anului este denumită popular Gustar?

a. August.

b. Septembrie.

c. Octombrie.

21 Ce film al lui Roman Polanski a câştigat premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes în 2002?

a. „Oliver Twist“.

b. „Pianistul“.

c. „Doamne... ce măcel“.

22 Ce compozitor rus a creat baletul „Romeo şi Julieta“?

a. Dmitri Şostakovici.

b. Igor Stravinski.

c. Serghei Prokofiev.

23 Care este moneda oficială a statului Nepal?

a. Rupie nepaleză.

b. Dinar nepalez.

c. Dram nepalez.

24 Cine este autorul picturii „Moartea lui Marat“ (1793)?

a. François-Édouard Picot.

b. Merry-Joseph Blondel.

c. Jacques-Louis David.

25 Cine a descoperit calea maritimă între Europa şi India în timpul Marilor descoperiri geografice?

a. Vasco da Gama.

b. Bartolomeu Dias.

c. Ferdinand Magellan.

26 Cine este considerat poetul naţional portughez?

a. Pablo Neruda.

b. Luís de Camões.

c. Fernando Pessoa.

27 Ce culoare are sulful?

a. Galben.

b. Alb.

c. Verde.





Răspunsuri corecte

1. b. Natalie Wood.

2. c. Existenţialism.

3. a. 1986.

4. b. John Perkins.

5. a. Horus.

6. b. Warren Beatty.

7. b. Shirley Mason.

8. c. 2015.

9. a. Paris.

10. a. 1997.

11. c. Zimbabwe.

12. c. New Amsterdam.

13. b. „Casablanca“.

14. a. George Eastman.

15. a. „Take my breath away“, Berlin.

16. c. Că europenii nu vor mai interveni în afacerile interne ale celor două Americi.

17. a. Ian McEwan.

18. b. Un secretar general al ONU.

19. c. Peştera Vântului.

20. a. August.

21. b. „Pianistul“.

22. c. Serghei Prokofiev.

23. a. Rupie nepaleză.

24. c. Jacques-Louis David.

25. a. Vasco da Gama.

26. b. Luís de Camões.

27. a. Galben.