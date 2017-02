Autorităţile americane i-au interzis unui cineast din Siria să participe la decernarea premiilor Oscar

Departamentul de Securitate Internă din Statele Unite ale Americii a decis, în ultimul moment, să restricţioneze accesul în ţară al lui Khaled Khatib, care face parte din echipa care a realizat filmul documentar „The White Helmets“, care este nominalizat la Premiile Oscar. Khatib urma să ajungă sâmbătă, 26 februarie, în Los Angeles, via Istanbul, cu un avion Turkish Airlines. Planurile sale au fost brusc oprite când oficialii americani au anunţat că au găsit „informaţii defăimătoare“ împotriva lui Khalid.

Autorităţile americane au refuzat să comenteze pe marginea acestei situaţii. „Informaţiile defăimătoare“ reprezintă o categorie largă, care poate include orice situaţie, de la conexiuni cu grupări teroriste la nereguli privind paşaportul şi documentele de călătorie.

Siria se numără printre statele vizate ordinul privind imigraţia promulgat de preşedintele Donald Trump. Însă, având în vedere că ordinul executiv a fost respins de instanţele de judecată, Khaled Khatib spera să poată participa la ceremonia de decernare a Premiilor Oscar.

Într-un interviu pentru CNN, tânărul sirian povesteşte cum a început să documenteze războiul din ţara sa: „Am văzut mulţi jurnalişti în Siria în 2013, şi mi-a plăcut de ei. Am luat o cameră de filmat şi am început să fac voluntariat pentru Căştile Albe, pentru că am vrut ca oamenii din toată lumea să şfie ce fac Căştile albe şi ce se întâmplă în Siria. După două săptămâni, au avut loc bombardamente şi am fost într-o operaţiune de salvare. Am salvat un copil dintre dărâmături şi am filmat acest moment. A avut multe vizualizări pe YouTube şi am decis să continui munca. Oricui îi este uşor să ucidă pe cineva, dar este foarte greu să salvezi vieţi“.

Refuzul primit de sirian vine la câteva săptămâni de la un gest similar faţă de regizorul de film iranian Asghar Farhadi. Acesta a fost nominalizat la secţiunea „Best Foreign Language Film“ (Cel mai bun film într-o limbă străină) cu pelicula „The Salesman“. Filmul lui Farhadi va fi difuzat la Londra, iar la proiecţie vor participa personalităţi importante din cinematografia britanică, dar şi primarul oraşului, Sadiq Khan.

„The White Helmets“ (2016) a câştigat anul trecut premiul oferit de International Documentary Association (IDA Award), precum şi Audience Award în cadrul Hamptons International Film Festival. Documentarul prezintă acţiunile unui grup de civili, care s-au înrolat voluntar în unitatea cunoscută drept „căştile albe“. Ei sunt primii care apar într-un loc bombardat pentru a scoate de sub dărâmături posibilii supravieţuitori. Din 2013, de când a luat fiinţă unitatea, „căştile albe“ au reuşit să salveze peste 60.000 de oameni.