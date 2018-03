Dan Negru, mesaj dur după moartea lui Andrei Gheorghe: E ipocrită şi mizerabilă breasla mea

Dan Negru a transmis un mesaj dur după moartea lui Andrei Gheorghe, criticând faptul că azi curg omagiile, însă în ultima parte a vieţii a fost ignorat de breasla pe care a servit-o atâta timp. Vedeta Antenei 1 aminteşte şi de alte situaţii similare, printre care a corespondentului de război Mile Cărpenişan şi a muzicologului şi realizatorului de radio şi televiziune Iosif Sava.

„E ipocrită şi mizerabilă breasla mea! Îl omagiază azi în toate titlurile, dar de multă vreme l-a ignorat total! Când venea vorba de Andrei Gheorghe i se punea eticheta «nu mai are public»! Prea deştept, liber şi citit pentru breasla asta, azi! Am vorbit cu Mile Cărpenişan, trist, doborât şi dat afara din breaslă, dar după moartea lui aceeaşi breasla îl punea pe prima pagina şi îi făcea emisiuni omagiale. Pe Iosif Sava l-au dat afara din TVR şi apoi, după moarte, i-au pus un bust pe coridoare. Mizerabilă şi ipocrită breaslă!“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai buni oameni de radio pe care i-a avut România, a fost forţat să părăsească Pro FM în vara lui 2016 , la doi ani după ce postul a fost preluat de RCS&RDS. Cu regret, precizând că şi-ar fi dorit să meargă mai departe cu emisiunea şi cu radioul, Andrei Gheorghe îşi anunţa atunci şi retragerea din media: „Sunt bătrân. Mi s-a reproşat asta. La Pro FM la greu! Probabil au şi ei dreptate. There is no country for old men!“ Tot atunci, Gheorghe spunea că stilul lui, care mereu a fost greu de digerat pentru unii, deranjează conducerea.