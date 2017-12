Profesoara Cristina Tunegaru, despre agresiunile de la şcoala din Teleorman: „Mi-a fost frică uneori să intru în clasă.  Am lucrat sub teama că voi fi umilită”

Profesoara susţine în postarea sa că în aproape toate şcolile în care a lucrat a auzit de cazuri în care cadrele didactice erau umilite la cursuri de către elevi.

„Opinia mea faţă de agresarea profesoarei din Teleorman: am lucrat în multe şcoli, am cunoscut mulţi profesori, am fost martoră la multe situaţii. Au fost şcoli în care m-am simţit foarte bine, şcoli calde, primitoare. Am lucrat şi în şcoli agitate, cu elevi puţini, dar energici. Am ţinut mereu la elevii mei, m-am pus mereu în pielea lor, le-am analizat reacţiile, comportamentul.

Şi totuşi mi-a fost frică uneori să intru în clasă. În acele clase în care colegii mei erau jigniţi, înjuraţi, clase în care se aflau copii cu ieşiri violente, necontrolate. Am lucrat sub teama că voi fi umilită, că voi pierde controlul, că-mi voi pierde demnitatea. În cancelarie se transmitea frica de la unul la altul ca o molimă, auzeam că un coleg a fost scuipat de un elev de la o clasă sau că rudele unui elev au venit la şcoală şi au aruncat cu scaunul în profesor chiar în timpul orei. I-am ascultat pe copii povestind amuzaţi cum au blocat o profesoară în clasă, mutând dulapul de pe hol în dreptul uşii. Dacă se întâmpla la atâtea ore, de ce nu s-ar fi întâmplat şi la orele mele? E o stare care te roade şi care nu are ce căuta în clasă, nici în sufletele elevilor, nici în ale profesorilor. De multe ori mi-am ascuns neliniştea, am mimat siguranţa de sine, am arătat bunătate când mi s-a dat obrăznicie. Am învăţat să reduc orice fărâmă de potenţială situaţie conflictuală. Şi m-am bucurat că predau multe ore pe săptămână la aceleaşi clase, că-i pot cunoaşte pe copii, că mi-i pot apropia. Să predau română a fost şansa mea să nu am incidente la clasă.

Şi totuşi, elevi de la alte clase la care nu predam m-au hărţuit, mi-au adresat cuvinte jignitoare pe holuri, au intrat în clasele în care predam urlând, au aruncat lucruri spre mine, pentru simplul motiv că eram profesor în şcoală: „Degeaba ne trimiteţi la directoare! Ce poate să ne facă directoarea?!”

Aproape în fiecare şcoală în care am lucrat s-a întâmplat măcar un caz de agresiune faţă de profesori. De fiecare dată, eram neputincioşi. Măsurile pe care le poate lua şcoala sunt limitate şi se aplică progresiv: mustrare verbală, scrisă, scăderea notei la purtare. Sunt cazuri când niciuna dintre situaţii nu are efect, nimic nu mai contează pentru unii copii. Ei sunt pierduţi pentru şcoală. Le rezistăm şi ne rugăm înaintea fiecărei ore să nu se întâmple nimic rău. Îmi va rămâne mereu întipărit în minte un dialog între doi elevi de gimnaziu. Poliţia venise la şcoală, iar unul dintre elevi credea că venise pentru dânsul, pentru ce a făcut. Altul l-a liniştit: „Ce poate să-ţi facă? Îţi dă o amendă de câteva sute de lei, atât. Mie nu mi-a dat?! Am plătit-o.”

Situaţiile de agresivitate faţă de profesori nu sunt rare, se întâmplă de multă vreme şi mulţi profesori sunt disperaţi. Un singur copil violent poate compromite activitatea într-o clasă afectând grav pe ceilalţi copii. Soluţia nu e să arestezi elevii când se ajunge la violenţe necontrolate, când profesorul şi-a pierdut orice urmă de autoritate, ci să avem sancţiuni graduale, adecvate, aplicate la momentul potrivit, care să respecte dreptul elevului la educaţie, dar şi al colegilor săi, precum şi dreptul profesorilor la demnitate.”, a scris Cristina Tunegaru pe pagina personală de Facebook.

Un elev de 16 ani din Teleorman a fost arestat pentru că a umilit şi a blocat într-o clasă o profesoară. Judecătorii s-au convins că este pericol public după ce au văzut ce şi-a permis să facă: a pălmuit-o, a ameninţat-o şi a ţinut-o cu forţa în încăpere, ca să îşi mai bată joc de ea în faţa colegilor care asistau impasibili, cu telefoanele pornite ca să filmeze întreaga scenă.





Adolescentul este acuzat de infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Ceilalţi doi elevi care şi-au agresat profesoara alături de tânărul arestat sunt cercetaţi pentru aceleaşi infracţiuni, însă împotriva lor nu a fost luată măsura preventivă, ei neavând vârsta prevăzută de lege pentru astfel de măsuri.