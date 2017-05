Cum să-i împrietenim pe copii cu energia

Pentru că astfel de preocupări există atât la nivel de familie, cât şi la nivel academic, în sistemul de învăţământ, ENGIE România, în parteneriat cu Asociaţia Hands Across România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, derulează un program educaţional „Întâlnire cu energia”. Ajuns deja la cea de a XI a ediţie, el se adresează în fiecare peste peste 2500 de copii din mediul rural şi urban mic din sudul tării, acolo unde ENGIE România operează. Anul acesta programul ajunge în judeţele Constanţa, Galaţi, Brăila, Olt, Vâlcea, Vrancea, Dâmboviţa precum şi din municipiul Bucureşti.

Alcătuit din două lecţii predate interactiv şi din concursul „Câştigă cu Metano”, programul, un proiect de tradiţie al companiei, are drept obiectiv educaţia tinerei generaţii în ceea ce priveşte utilizarea raţională a surselor de energie şi conştientizarea importanţei protecţiei mediului înconjurător.

Împrietenirea copiilor din peste 75 de şcoli din localităţile participante se va realiza cu ajutorul angajaţilor ENGIE şi voluntarilor Asociaţiei Hands Across România utilizând metode interactive de predare. Învăţarea prin joc a tipurilor de energie, parcursul gazului natural de la extracţie până în locuinţe, economia de energie şi utilizarea în siguranţă a gazului natural, insistând pe partea de prevenire a accidentelor s-a dovedit a fi de mare impact asupra celor mici.

Elementul de noutate din acest an este concursul „Câştigă cu Metano” care se va desfăşura în cadrul şcolilor participante pentru a încuraja şi adulţii din preajma elevilor să se implice în viaţa educaţională a acestora. Aceştia pot depune un proiect comunitar legat de domeniul energiei pentru implementarea căruia să poată primi sprijin financiar în cadrul programului. Pentru copii este un exerciţiu excelent care îmbină perfect conştientizarea responsabilităţii pe care o avem cu toţii, de la cele mai mici vârste faţă de resursele naturii şi rolul pe care trebuie să îl insuflăm copiilor, de actori activi în asigurarea şi menţinerea bunăstării comunităţii în care trăiesc. Elaborarea unei cereri de finanţare este pentru ei un exerciţiu complet nou pentru clasa a IVa, însă este o foarte bună oportunitate de a exersa argumentarea unei idei, dorinţe, etc. In plus, educaţia copiilor nu se face numai la şcoală, ci ea trebuie continuată şi acasă şi de aceea ne dorim să implicăm activ şi părinţii elevilor cu care lectorii noştri interacţionează.