BAC 2017. Elevii, despre subiectele la Matematică şi Istorie: „Am scris că 3x3 fac 6, de asta nu-mi dădea corect!“ / „Trebuie să fii foarte prost să nu treci“

Profesoara de istorie Dorina Luminiţa Drexler din Neamţ a declarat pentru „Adevărul“ că „subiectele au fost aparent uşoare, dar aveau tot felul de capcane în sensul forumulării termenilor“.

La rândul său, profesorul de Matematică Ştefan Vlaston a explicat pentru „Adevărul” că „subiectele au fost destul de uşoare, un elev mediu putând obţine o notă situată între 6 şi 7”.

Corespondenţii Adevărul au stat de vorbă cu mai mulţi elevi care miercuri au susţinut examenul la proba obligatorie a profilului, pentru a afla cum li s-au părut subiectele.

În faţa unui centru de examinare, grupurile de elevi ieşiţi din sală discută despre subiecte. "Pentru mine a fost greu. Dar pe mine nu mă interesează, eu nu merg la facultate. Eu merg să muncesc. Din jumătate de foaie mi-am făcut avion", spune un tânăr dintr-un grup, absolvent al Colegiului Tehnic Transilvania. Ceilalţi îl aprobă şi spun, la fel ca el, că nu cred că vor trece la matematică.

Din discuţiile cu elevii, profesoara de istorie Dorina Luminiţa Drexler, fost inspector şcolar general, a apreciat că subiectele la istorie au fost destul de grele:„Subiectele au fost aparent uşoare, dar aveau tot felul de capcane în sensul forumulării termenilor. Au şi picat în capcană unii dintre ei: au tratat corect criza orientală, dar nu şi perioada. Au fost subiecte dificile chiar şi faţă de anul trecut din ceea ce au spus copiii la ieşire. Aşa mi-a spus de exemplu o absolventă de 10 , olimpică de trei ani la istorie şi a ieşit obosită şi cu efort intens depus. Pentru ceilalţi care erau de 7,8,9, puteau să cadă uşor în capcană", a declarat profesoara de istorie GALAŢI Greşelile îi pot costa scump pe elevi: „Am încercuit majoritatea răspunsurilor. Dacă le consideră semne, am picat Bac-ul" Atmosferă relaxată la Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" din Galaţi după susţinerea probei scrise la Matematică şi Istorie. După ora 11.00, primii elevi încep să iasă din sălile de clasă, majoritatea cu zâmbetul pe buze. Un elev este mai îngândurat pentru că a făcut mai multe semne pe lucrare, ce ar putea fi interpretate ca semne de profesorii corectori şi asta ar atrage anularea lucrării. "La exerciţiile de la şcoală făceam astfel de semne. Acum am înţeles că nu aveam voie să încercuim răspunsurile pe care le consideram bune. Eu am încercuit majoritatea răspunsurlor. Dacă le consideră semne, am picat Bac-ul", ne spune destul de afectat Marian Boldea (19 ani). Elevii se plâng că la Istorie a fost greu: „Unii pică sută la sută"

Părerea profesorilor cu care am discutat este că, la o primă vedere, subiectele au fost de o dificultate peste medie.

Cei mai mulţi dintre elevii cum care am vorbit la ieşirea din examen ne-au spus că subiectele li s-au părut exagerat de grele, la nivel de facultate, nu de liceu.

„Niciodată nu s-a dat ceva aşa de complex. Au acoperit aproape toată istoria, pe chestiuni de nişă, care ţin de studiul aprofundat. Eu m-am descurcat, pentru că sunt pasionat de istorie, dar colegii de nivel mediu nu ştiu dacă vor lua note de trecere, iar cei mai slăbuţi pică sută la sută examenul”, ne-a spus unul dintre candidaţii de la Galaţi.

Unul dintre absolvenţii Colegiului Tehnic Constantin Istrati din Câmpina a mărturisit că a greşit prosteşte la cel mai uşor exerciţiu. „Am scris că 3x3X fac 6x, în loc de 9x. De-asta nu-mi dădea rezultatul corect”.

În schimb, un alt candidat a greşit un întreg exerciţiu pentru că nu a dat un răspuns corect pentru -1 la puterea a patra. “În loc să scriu 1 am scris cu totul altceva. Exerciţiul este punctat cu 0,5 puncte şi asta va face diferenţa între nota 10 şi 9.50”, a mărturisit Maria Ştefan, absolventă de liceu din Câmpina, decisă să urmeze mai departe o facultate cu profil tehnic.

Maria Ştefan, absolventa unui liceul din Băicoi, decisă să urmeze carieră în Ştiinţe Agricole FOTO Diana Frîncu

Examenele de la Matematică şi Istorie au fost floare la ureche pentru mulţi dintre cei care dau Bacalaureat. Am vizitat două centre de examen din Timişoara, de la Colegiul Tehnic "Emanuel Ungureanu" şi Colegiul Bănăţean, unde elevii erau mulţumiţi de subiecte. "A fost foarte, foarte uşor examenul. Sper să iau 10, trebuiau aplicate doar formule. Oricine putea să treacă lejer. Trebuie să fi foarte, foarte prost, şi să nu fi dat la şcoală deloc în aceşti patru ani, să nu treci", a afirmat o elevă. "Mă aşteptam să fie mai greu. Mă încadrez între 9.50 şi 10. Putea lua un cinci şi cel care nu a învăţat nimic, cu ochii închişi. Pot să spun că începe să fie din ce în ce mai uşor Bac-ul. Nu neaparat că am învăţat noi mai mult, dar comparând cu subiectele din anii trecuţi, sunt mai uşoare. Dacă ai făcut un minim de efort, Bac-ul e de trecut", a declarat un al candidat. CRAIOVA Elevii, despre subiectele la Istorie şi Matematică: „Au fost foarte grele. A fost prăpăd şi nu am făcut mare lucru“ Elevii care au ieşit de la examenul de Baclaureat au declarat că nu se aşteptau ca subiectele să fie atât de grele. Alina Mateescu a susţinut proba la Istoria, iar tânăra a precizat că nu a ştiut să rezolve subiectul III. „Au fost foarte grele. A fost prăpăd şi nu am făcut mare lucru. La subiectul III am avut de elaborat un eseu despre statul român în perioada postbelică. Nu am crezut că nu o să reuşesc în trei ore să rezolv toate subiectele. Nota va fi cu siguranţă una mică, însă aştept rezultatul“, a povestit Alina Mateescu. BRAŞOV Stalin şi comunismul, marea supărare a elevilor. Subiectul III de la istorie considerat extrem de dificil, ambiguu şi interpretabil Dacă până acum elevii erau supărat în general la matematică, care era considerată proba de foc, astăzi istoria a fost cea care le-a dat bătăi de cap. Subiectul III: Elaboraţi în aproximativ două pagini un eseu despre statul român în perioada postbelică, cu cerinţe referioare la stalinism şi comunismul din România i-a supărat foarte tare pe elevi. „Ultimul subiect a fost foarte greu, nu că nu ştiam despre comunism, dar formularea mi s-a părut ciudată. Nu ştiam exact ce să scriu. Sper că am nimerit. Nu suntem istorici şi nici profesori să facem analize. Istoria pentru noi este prezentarea şi cunoaşterea unor fapte“, a spus Maria Ivan.

ARGEŞ Elevă: „A fost atât de uşor la Mate. Nici dacă alegeam subiectele cu mâna nu ar fi picat mai bine” Mădălina Tănase a ieşit după doar o oră şi un sfert dintr-una dintre sălile de examen de la Colegiul Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti. „Pur şi simplu nu-mi vine să cred cât de uşor a fost la mate, cu mult mai uşor decât subiectele din anii trecuţi. M-am pregătit bine în ultimele săptămâni, dar nu mă gândeam că ar putea fi atât de uşor. Cred că nici dacă alegeam subiectele cu mâna nu ar fi picat mai bine”, spune Mădălina, care vrea să dea la Medicină la Cluj. CĂLĂRAŞI Elev, la ieşirea de la examen: “Subiectele au fost beton la matematică, mă aştept să iau un 7” Sub un soare ucigător, elevii de clasa a XII-a încep să iasă rând pe rând din examen. Asudaţi şi obosiţi, încearcă să se încurajeze pe unii pe alţii că vor obţine notă de trecere. “Lasă, fraiere, că mai e loc şi la toamnă!”, strigă unul dintre adolescenţii epuizaţi de proba de la matematică. Se declară învins de subiecte, după o oră şi jumătate petrecută în sală, şi crede că a avut doar o zi proastă. “M-am blocat, pur şi simplu, am avut un mare gol în minte. Am încercat toate variantele posibile, nu cred că mi-a ieşit mare lucru”, povesteşte Andrei, un tânăr care vrea să intre la ASE. Ca de fiecare dată, părerile sunt împărţite, unii candidaţi spun că a fost la fel de greu ca în alţi ani, însă copiii buni cred că subiectele au fost uşoare. “Subiectele au fost beton la matematică, mă aştept să iau cu 7”, spune un tânăr de la Colegiul Agricol ” Sandu Aldea” IAŞI Elev, după proba la Istorie: „La punctul despre comunism am băgat despre Revoluţie, despre Ceauşescu“ Cei care au avut de rezolvat subiectele la Matematică au fost mult mai încântaţi, considerându-le „suspect de uşoare“. Mult mai rezervaţi au fost cei care au dat Bac-ul la Istorie. „La primul subiect a fost Evul Mediu, la al doilea trebuia să scriem despre statul român modern, iar la al treilea subiect a fost statul român postbelic“, a spus Bianca, o elevă a liceului din Răducăneni, care a susţinut examenul de Bacalaureat la centrul de examinare de la Liceul „Dimitrie Cantemir“. De la acelaşi liceu, Dragoş a spus că subiectele la Istorie au fost acceptabile: „Nici foarte greu, nici foarte uşor. Putea să cadă numai comunismul, asta ar fi fost uşor. La punctul ăsta am băgat despre Revoluţie, despre Ceauşescu, ştiam mai toţi despre perioada asta“.

CONSTANŢA „Subiectele au fost previzibile la Istorie. Iar la Matematică s-au dat exerciţii simple“

Ştefan Peltea, fost vicepreşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, a ieşit relaxat de la proba scrisă de Istorie. Este olimpic la Istorie, clasându-se al doilea elev la olimpiada judeţeană.

„Voi da la Istorie, la Universitatea Bucureşti. Mi s-au părut uşoare subiectele şi chiar puţin previzibile, teme asemănătoare dându-se la simulare şi la examenele de anii trecuţi.

Colegii spuneau că mai greu li s-a părut de menţionat exemplul cu implicarea României în criza orientală. Dar era simplu. Eu am scris despre Războiul de Independenţă de la 1877-1878, când Dobrogea a intrat în componenţa statului român, după aproape 500 ani de stăpânire otomană“, a relatat Ştefan (foto dreapta).

DÂMBOVIŢA Liceenii care au fugit de matematică au avut dificultăţi la istorie

Mulţi dintre elevii Liceului Nicolae Ciorănescu din Târgovişte spun că au avut dificultăţi la Istorie.

"Am dat la istorie. A fost destul de uşor. Mi-au picat războiul dintre otomani şi români. Am avut dificultăţi la subiectul trei, care nu îmi aduc aminte cum se numeşte. Sper să iau 6,5", ne-a spus Ionuţ Stănciou. De cealaltă parte, candidaţii care au ales Matematica spun că s-au descurcat mai bine. "Subiectele au fost uşoare. Am ales matematica şi nu am avut emoţii. La Istorie nu era mai uşor. Mă aştept să iau 9, am greşit doar la două subiecte", ne-a spus Alexandru.

Andreea Copcescu, proaspăt absolventă a Colegiului Naţional Unirea, ne-a povestit că familia sa are o strânsă legătură cu liceul pe care l-a absolvit, prin faptul că străbunicul a absolvit Colegiul Unirea, ba chiar şi l-a condus din calitate de director într-o perioadă, dar tot la Unirea au terminat liceul tatăl şi fratele său. “Vreau să urmez Facultatea de Drept la Bucureşti şi mă gândesc şi la magistratură. Sunt a treia generaţie de unirişti. A fost străbunicul meu, tatăl şi fratele meu şi acum eu. Întotdeauna mi-am dorit să ajung la Unirea. Ştiam de la tata, de la fratele meu cum este aici şi este un vis îndeplinit faptul că am ajuns şi că am terminat la acest liceu”, ne-a spus Andreea. Maramureş. Elev: „Din jumătate de foaie mi-am făcut avion“ În faţa centrului de examinare, grupurile de elevi ieşiţi din sală discută despre subiecte. "Pentru mine a fost greu. Dar pe mine nu mă interesează, eu nu merg la facultate. Eu merg să muncesc. Din jumătate de foaie mi-am făcut avion", spune un tânăr dintr-un grup, absolvent al Colegiului Tehnic Transilvania. Ceilalţi îl aprobă şi spun, la fel ca el, că nu cred că vor trece la matematică. "Majoritatea din clasă am avut probleme la matematică. Asta este", spune al doilea.

Alături, un alt grup de absolvenţi de la "Bariţiu" sunt mai încrezători. "A fost simplu. N-ai cum să nu poţi rezolva exerciţiile astea. Chiar se poate lua bacul", spune Sebastian, iar alături de el, ceilalţi sunt de acord. "N-a fost aşa greu. Am avut matrice, compoziţie, limite, integrale, probabilitate, perimetru. A trebuit să arătăm că:...", spune Marian. "N-a fost prea greu. A fost ca şi anul trecut, am avut de demonstrat cum ajunge la un rezultat. Am avut limite, probabilităţi, determinanţi, matrice", spune Iulia, absolventă la CD. Neniţescu.