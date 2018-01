Teodorovici: În mandatul meu, nu vor fi taxe şi impozite suplimentare şi nici nu se vor creşte actualele taxe

Eugen Teodorovici a afirmat luni că în România nu vor fi taxe şi impozite suplimentare şi nici nu se vor creşte actualele taxe, atât timp cât se află la conducerea ministerului.

"Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa mai departe. Asta este abordarea mea. Sub conducerea mea nu se vor pune în România taxe şi impozite suplimentare, nici număr, nici cuantum, obligaţia mea e să fac invers", a spus Teodorovici după audierile din comisiile parlamentare de specialitate reunite.

În ceea ce priveşte o eventuală cotă progresivă de impozitare, acesta a precizat, citat de agerpres.ro, că măsura trebuie analizată, dar dacă se constată că aceasta nu aduce beneficii contribuabililor, nu se va aplica.

"În acest an, vom analiza acest nou concept pentru că nu este o chestiune simplă, este una de concept fiscal, un lucru care depinde mult de structura de informatizare a fiscului. Voi gândi, analiza, vom vedea care este o abordare bună, care sunt beneficiile. Nu exclud nimic atâta timp cât are o logică. Dacă nu are o logică, nu se aplică. Nu se aplică dacă nu este un lucru mai bun pentru români. Nu o să vedeţi să aplic ceva care o să fie contestat de mediul de afaceri, de contribuabili", a arătat ministrul Finanţelor.

El a precizat că actualul ministru, Ionuţ Mişa, ar putea lucra alături de el.

"Am avut o discuţie cu dânsul şi din punctul meu de vedere ar trebui să continue într-o formulă alături de mine. Nu am vorbit de o funcţie, ci de această propunere", a mai spus Teodorovici.