Populaţia României a scăzut cu 66.000 de persoane anul trecut, ca urmare a declinului demografic

În 2016 s-au născut 189.783 de copii şi au murit 256.501 de persoane. Numărul naşterilor pe lună a variat între minimul de circa 13 mii, în februarie, şi maximul de 19 mii în august, în timp ce cel al deceselor s-a situat între minumul de 18 mii în iulie şi maximul de 25 de mii în decembrie.

Sporul natural negativ, aşadar, ilustrează un declin demografic al populaţiei, unde rata naşterilor nu este suficient de mare pentru a înlocui populaţia care decedează.

În 2015, sporul natural negativ a fost de 60.674 persoane, astfel că, în 2016, sporul natural negativ a crescut cu 10%.

În luna decembrie 2016, sporul natural a fost negativ cu 9.782 de decese, pe când în decembrie 2015 s-au înregistrat numai 6.776 de decese.

Rata mortalităţii infantile a fost aproximativ constantă, numărul copiilor sub un an decedaţi situându-se în toate lunile anului peste valoarea de 100. Pe parcursul anului 2016, 1.381 de copii sub 1 an au murit.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an din luna decembrie 2016, a fost de 120, în creştere cu 20 faţă de luna noiembrie 2016 şi cu 34 mai mare decât în luna decembrie 2015.

Datele mai arată că în decembrie 2016 s-au înregistrat 6130 căsătorii, cu 346 mai puţine decât în luna noiembrie 2016, iar numărul divorţurilor a fost de 2439, cu 27 mai multe decât în luna noiembrie 2016.