Ce autostrăzi (mai) au şanse să fie inaugurate pe ultima sută de metri a anului

Aproape 90 de kilometri au, cel puţin pe hârtie, anul 2017 ca termen de finalizare, însă puţine sunt tronsoanele de autostrăzi care au şanse reale să fie gata anul acesta. Printre ele, loturile trei şi patru ale tronsonului Sebeş-Turda (în total, puţin peste 28 de kilometri), care la nivelul lunii octombrie sunt construite în proporţie de 93%, respectiv 84%.

România are în prezent circa 750 de kilometri de autostrăzi, după ce în luna martie a acestui an a fost inaugurat un tronson de 15 kilometri din secţiunea Lugoj-Deva, lot 2 (care are un total de 28,6 kilometri). Anul trecut însă, nici măcar un centimetru de şosea de mare viteză nu a fost deschis traficului.

Recent, noul ministru al transporturilor spunea că echipa sa va lucra ”30 de zile pe lună, cât e nevoie, în fiecare zi, fără sărbători, astfel încât să dăm veşti bune românilor” şi că în 2018 ar urma să fie deschişi circulaţiei nu mai puţin de 150 de kilometri.