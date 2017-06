Piaţa jucăriilor va atinge un maxim istoric în acest an

Copiii vor avea în acest an acces la cea mai bogată ofertă de jocuri şi jucării de după 1989. Piaţa jucăriilor se îndreaptă spre un maxim istoric în 2017, pe fondul creşterii susţinute a cererii, relevă un studiu realizat de KeysFin, pe baza datelor oficiale comunicate de producătorii şi comercianţii de jocuri şi jucării.

Potrivit acestuia, numărul firmelor care produc sau comercializează jucării pe piaţa românească a crescut semnificativ în ultimii ani. Astfel, dacă în 2010 erau înregistrate 262 de societăţi comerciale, în 2015 s-a ajuns la 312 companii. Dintre acestea, 117 erau producători, iar 195 comercianţi de jocuri şi jucării. Şi numărul mediu de angajaţi din acest domeniu a avansat puternic, de la 1653 angajaţi în 2010 la 2951 de salariaţi în 2015.

„Piaţa jucăriilor se află pe un trend pozitiv în ultimii ani, în legătură directă cu cererea tot mai mare de astfel de produse. Creşterea veniturilor populaţiei, în cazul familiilor cu copii, a fost exploatată în mod eficient de producătorii şi comercianţii de jucării, dovadă promovarea susţinută, pe toate canalele (TV, radio, presă scrisă, internet, magazine, publicitate stradală etc.). Politicile de marketing au devenit tot mai eficiente, iar rulajul a crescut semnificativ, pe fondul lansării tot mai multor produse la modă (personaje din filme si seriale, lansări de jocuri etc.) şi a dezvoltării unui calendar de evenimente dedicate (spectacole, festivaluri, concerte, etc.). Avem inclusiv canale TV dedicate copiilor, unde se promovează jocuri şi jucării”, spun analiştii.

Potrivit acestora, cifra de afaceri din producţia şi comerţul de jucării a atins nivelul de 715,8 milioane de lei în 2015, de peste 4 ori mai mare fată de 2010 (179,3 milioane lei). Şi profitabilitatea sectorului a avansat spectaculos, de la 11,3 milioane lei în 2010 la 72 milioane lei în 2015.

Evoluţia pozitivă a continuat şi în 2016, iar 2017 va marca un adevărat record. „Datele preliminarii pe care le avem susţin trendul de creştere susţinută a acestei industrii, pe fondul avansului economic semnificativ”, spun experţii.

Cine face jocurile în piaţă

Cel mai important jucător din comerţul cu jucării din România este Jumbo EC.R SRL. Deşi are numai şapte magazine, în Bucureşti, Piteşti, Ploieşti, Timişoara, Arad şi Oradea, filiala firmei originare din Grecia a raportat o cifră de afaceri de 217 milioane de lei în 2015, cota piaţă depăşind 40%. Potrivit presei, compania urmează să deschidă alte două magazine în această vară, în Constantă şi Suceava.

Jumbo a deschis primul magazin în 2013, intrând pe piaţă cu unităţi de tipul hipermarketurilor. Pe lângă jucării, Jumbo co¬mer¬cializează şi produse pentru îngrijirea copilului, rechizite, produse de sezon, decoraţiuni şi pro¬duse pentru locuinţă.

În topul comercianţilor de jucării, retailerul Jumbo este urmat de Intertoy Zone, cu afaceri de 117 mil.lei în 2015, Lego România (75,5 mil.lei), Noriel Impex (35,9 mil.lei), Brick Depot (13 mil.lei), J&M (11,7 mil.lei), Netzah Game (11,3 mil.lei) şi Tritex Design (9,5 mil.lei)

„Cele mai mari vânzări, în piaţa jucăriilor, se realizează, în prezent, în magazinele de profil din centrele comerciale, acolo unde suprafaţa de expunere permite o ofertă variată, atractivă pentru clienţi. Un moment semnificativ pentru piaţa jucăriilor l-a avut intrarea în piaţă a Jumbo, în 2013, firmă care, prin formatul propus şi oferta variată a reuşit, într-un timp foarte scurt, să rescrie standardele în domeniu”, au explicat analiştii KeysFin.

Creşterea semnificativă a cererii de jucării a determinat apariţia unui număr semnificativ de producători care au avut curaj să investească în dezvoltarea unei oferte alternative la produsele importate din China.

Romexa SA şi Airquee au reuşit, astfel, să realizeze cele mai mari afaceri dintre producători, de 19,1 milioane lei respectiv 17,4 milioane lei în 2015. În topul producătorilor de jocuri şi jucării s-au mai clasat, în ordinea cifrei de afaceri, From Product (16,2 mil.lei), D-Toys (15,5 mil.lei), Modelleisenbahn (15,3 mil.lei) şi Burak Toys International (10 mil.lei)

La nivel de cotă de piaţă, sectorul este fragmentat, cu Romexa (11%), Airquee (10%) şi From Product (9%).

„Într-o piaţă dominată de importuri, faptul că avem peste 100 de producători de jucării dovedeşte faptul că cererea evoluează în sens pozitiv. Un alt motiv pentru care piaţa înregistrează acest avans este dat şi de limitarea evaziunii fiscale în acest domeniu, mai ales pe segmentul produselor chinezeşti, importate şi vândute în alte spatii decât centrele de retail moderne. Românii caută tot mai mult produse de calitate, cu garanţie, în detrimentul celor ieftine, care pot constitui un pericol pentru copii”, au mai spus cei de la KeysFin.

Ofertele, extinse către adolescenţi şi chiar adulţi

România urmează trendul internaţional în materie. Piaţa globală a jocurilor şi jucăriilor s-a apropiat, în 2016, de graniţa de 100 de miliarde de dolari, pe care urmează să o depăşească în acest an.

Creşterea susţinută a industriei este pusă de analişti pe seama extinderii ofertelor şi către adolescenţi şi chiar adulţi, atraşi în primul rând de jocurile de calculator şi celelalte produse tehnologice, precum cele care au legătură cu comunicaţiile mobile, internetul şi realitatea virtuală.

Cei mai mari jucători din lume, Mattel, Lego şi Hasbro, au raportat, anul trecut, venituri de peste 5 miliarde de dolari, fiecare, motiv pentru care şi investiţiile lor sunt pe măsură.

Din punct de vedere al profitabilităţii, danezii de la Lego au înregistrat în 2016 un profit de peste 4 ori mai mare decât liderii clasamentului după vânzări, americanii de la Mattel.

Deşi anul trecut nu a reuşit să depăşească liderul american, Lego s-a apropiat la mai puţin de 100 de milioane de dolari de acesta.

Potrivit analiştilor, piaţa globală de jucării este estimată să depăşească 135 de miliarde de dolari până în 2020, susţinută de creşterea puterii de cumpărare, de inovaţie, de avansul tehnologic şi de apetitul tot mai mare al celor mici dar şi al celor mari.

“De la realitatea virtuală la tot felul de jucării legate la aplicaţiile mobile, succesul va fi al celor care vor acoperi mai eficient oferta pentru lumea reală (jucării) şi cea virtuală (jocuri pentru PC, console, telefon, internet etc.). Din punct de vedere geografic, marii jucători se uită la pieţele din Asia şi America Latină, pieţe care, în baza creşterii nivelului de trai dar mai ales datorită natalităţii crescute, vor însemna o cotă din ce în ce mai mare din piaţa de jucării”, spun analiştii.