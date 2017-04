Actorul Ioan Andrei Ionescu, de la Gloucester la Brâncuşi, la Adevărul LIVE, de la ora 14.00

Ioan Andrei Ionescu s-a născut pe 12 aprilie 1974. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale", Bucureşti, secţia Actorie, promoţia 2001, clasa profesor universitar Gelu Colceag. Studii aprofundate de actorie la UNATC, în perioada 2002 - 2003.

A jucat în peste 20 de spectacole de teatru, cele mai multe la TNB, dar a fost aplaudat şi pe scena Teatrului Bulandra, la Green Hours sau Teatrul Geo Bogza din Câmpina. În stagiunea actuală poate fi văzut în "Anonimul veneţian", "Toţi fiii mei" şi "Dumnezeu se îmbracă de la second hand", regizate de Ion Caramitru, în "Furtuna", regia Alexander Morfov, "Regele Lear", regia David Doiashvili, "Nebun din dragoste", regia Claudiu Goga, precum şi în "Recviem", în regia lui Alexandru Dabija.

În film a avut numeroase apariţii notabile: a debutat în 2002, în "Binecuvântată eşti închisoare", în regia lui Nicolae Mărgineanu, însă s-a remarcat mai recent în rolul lui Brâncuşi, în lungmetrajul "Brâncuşi în eternitate", regizat de Adrian Popovici. A jucat şi în nouă producţii internaţionale, printre care "7 Seconds", "Shadow Man" şi "What about love", dar şi în numeroase filme şi seriale de televiziune, din care amintim "Cu un pas înainte" (Pro TV), "Burlacii" (TVR) sau "The Bill" (Marea Britanie) şi "Life on top" (SUA).

"Iau asupra mea toată această povară a emoţiilor bune şi a celor rele pentru ca spectatorul să-şi poată rezolva propriile probleme doar privindu-mă. Este un schimb infinit de energie de ambele părţi", declară Ioan Andrei Ionescu.

Actorul Ioan Andrei Ionescu este invitat în studioul Adevărul LIVE, de la ora 14.00, cu poveşti din lumea sa, în care filmul şi teatrul s-au împletit cu un destin care poate fi uşor transpus într-un scenariu fascinant de lungmetraj.