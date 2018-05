Navy Seals, Beretele verzi şi Delta Force - Secretele vârfurilor de lance ale armatei americane

De-a lungul timpului trei mari trupe speciale americane şi-au dobândit o faimă şi o reputaţie greu de egalat în lume: „Navy Seals”, „Beretele verzi” şi „Delta Force”. Astăzi ele reprezintă vârful de lance al armatei americane, fiind prezente în toate operaţiunile majore ale Pentagonului şi nu numai.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, SUA au creat în rândurile Marinei Militare trupe speciale care trebuiau să îndeplinească misiuni de recunoaştere pe coastele marine pentru a transmite informaţii şi a facilita debarcarea de soldaţi şi de echipament militar. Astfel iau naştere formaţiunile Navy Scouts & Raiders, Naval Combat Demolition Unit şi Underwater Demolition Teams (UDT). Marina militară americană a continuat să îşi antreneze forţele speciale, mai ales că au fost folosite şi în războiul din Coreea, dar adevăratul botez al trupelor Navy Seals avea să aibă loc în războiul din Vietnam. Acesta marchează prima apariţie a trupelor speciale din marina miliară americană sub denumirea completă de United States Navy's Sea, Air and Land Teams sau pe scurt Navy Seals, fiind unitate cea mai importantă şi eficientă forţă de intervenţie din cadrul Naval Special Warfare Command. Operaţiunile deosebit de dificile pe care le-au purtat trupele Navy Seals în Vietnam aveau curând să le atragă denumirea de "demoni cu feţele verzi" în rândul nord vietnamezilor, trimitere directă la culoarea vopselei de camuflaj folosită de comando-urile Seals în junglă. Succesul acţiunilor soldaţilor din Seals a atras atenţia imediat şi a CIA care va apela tot mai frecvent la aceste trupe pentru o serie de asasinate cărora le-au căzut victime numeroşi ofiţeri din cadrul Armatei Nord-Vietnameze, alături de simpatizanţi ai Viet Cong-ului.

Soldaţii din armata americană care vor să se alăture trupelor Seals trebuie să treacă de un stagiu de pregătire de 26 de săptămâni ţinut la Centrul Special de Luptă Navală (Naval Special Warfare Center) din California. Din cauza durităţii antrenamentelor multi cursanţi renunţă încă din prima săptămână. Tradiţia cere ca cel care renunţă să îşi scoată casca şi să o depună lângă un stâlp de care e legat un clopot şi sa tragă clopotul de trei ori. Cei care au trecut de acest test urmează o altă etapă de pregătire de 14 luni, perioadă în care sunt antrenate şi şlefuite tehnicile de luptă sub apă, autoapărare, sunt dezvoltate capabilităţile de lucru cu explozibil în cele mai diverse condiţii, sunt învăţaţi să se orienteze oriunde pe Terra şi să supravieţuiască în toate tipurile de mediu înconjurător. Rolul trupelor Seals este de a purta operaţiuni clandestine în spatele liniilor inamice, de a captura sau distruge ţinte inamice în condiţii aproape imposibile, lichidează ţinte vii atunci când acestea se consideră în maximă siguranţă. Salvează ostatici atunci când nimeni nu mai credea în şansele lor. Din punct de vedere financiar, sunt retribuiţi cu solda obişnuită, la care se adaugă însă numeroasele sporuri de periculozitate şi bonusuri consistente pentru îndeplinirea misiunilor. Pe lângă aceşti bani, soldatul Seals primeşte în plus suma de 15.000 dolari anual, doar pentru faptul că activează în această unitate de prestigiu internaţional. US Navy Seals operează în mod obişnuit cu opt echipe de intervenţie, numerotate SEAL Team 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi 10.

Lichidarea lui Osama bin Laden

De-a lungul timpului trupele Seals au executat o serie de misiuni în numeroase şi periculoase locuri din întreaga lume. Din Vietnam, în Panama apoi în Golful Piersic şi Irak. Nici Afganistanul nu a scăpat de prezenţa lor. Imediat după atentatele din 11 septembrie 2001, unităţile Seals cantonate la Camp Doha au primit ordinul de intervenţie în ţara condusă pe atunci de regimul talibanilor. Forţele speciale au reuşit capturarea mullahului taliban Khirullah Said Wali Khairkwa. Alte echipe Seals au fost grupate în unitatea K-Bar, după care au acţionat în operaţiuni militare extrem de dificile în imensul complex de peşteri din Zhawar Kili. Navy Seals au participat intens şi la „Operaţiunile Anaconda” şi „Red Wing”, acţiuni de comando care au costat vieţile a numeroşi soldaţi şi ofiţeri de elită americani. Dar poate misiunea care i-a acoperit de glorie în întreaga lumea fost lichidarea lui Osama bin Laden în Pakistan, la Abbottobad, la data de 2 mai, 2011, ca urmare a demarării „Operaţiunii Neptun Spear”.