Aurora Liiceanu va lansa un nou volum la Bookfest Timişoara

În perioada 6-9 aprilie, va avea loc cea de-a VI-a editie a Salonului de Carte Bookfest Timisoara, ce se va desfasura la Centrul Regional de Afaceri CRAFT Timisoara (Sala Polivalenta) si va cuprinde lansari de carte, proiectie de film si intilniri cu importanti autori contemporani.

Editura Polirom va fi prezenta la aceasta noua editie a Bookfest Timisoara cu peste 500 de titluri publicate in perioada 2016-2017, cu reduceri de 25% si cu un impresionant program de evenimente, aducind in fata cititorilor timisoreni nume precum: Aurora Liiceanu, Cristian Tudor Popescu, Sorin Mitu, Radu Pavel Gheo, Robert Serban si Adrian Georgescu. Nu vor lipsi noutatile din cele mai apreciate colectii de pe piata de carte autohtona: Biblioteca Polirom, Ego. Proza, Junior, Top 10 +, Hexagon etc.

Evenimente Polirom sub egida Salonului de Carte Bookfest Timişoara, ediţia a VI-a. Evenimente ce vor avea loc la Librăria La Două Bufniţe (Piaţa Unirii 11)



• Seară dedicată scriitorului Gheorghe Crăciun, la Timişoara

Joi, 6 aprilie, ora 18.00

Imagini, litere şi documente de călătorie şi Doi într-o carte (fără a-l mai socoti pe autorul ei). Fragmente cu Radu Petrescu şi Mircea Nedelciu, ediţii îngrijite de Carmen Muşat şi Oana Crăciun

Invitaţi: Carmen Muşat, Viorel Marineasa, Vasile Popovici şi Daniel Vighi

• Biblioteca Polirom. Povestea din spatele cărţii

Vineri, 7 aprilie 2017, ora 18.30

Vorbesc: Bogdan-Alexandru Stănescu, Dan Croitoru, Radu Pavel Gheo

Moderează: Adriana Babeţi

Se prezintă:

Focul viu. Poeme vechi si noi (1975-2010), Edward Hirsch, traducere de Bogdan-Alexandru Stănescu

Coajă de Nucă, Ian McEwan, traducere de Dan Croitoru

Bărbatul care nu voia să se dea jos din pat, David Lodge, traducere de Radu Paraschivescu

• Polirom Junior la Bufniţe. Copiii recomandă

Sâmbătă, 8 aprilie, ora 16.00

Despre Polirom Junior: Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecţiei

Copiii recomandă:

Copacul minciunilor de Frances Hardinge: Daria Percec

Momo de Michael Ende: Alex Simion

Fetiţa căreia nu-i plăcea numele său de Elif Shafak: Eric Brînduşescu

Evenimente ce vor avea loc la Centrul Regional de Afaceri CRAFT Timişoara (Sala Polivalentă)

Duminică, 9 aprilie

ora 13.00

Sorin Mitu, De la Burebista la Iohannis. Istorii, analize, satire

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Invitaţi: Vasile Docea, Adrian Şerban

ora 13.30

Radu Pavel Gheo, Disco Titanic

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Invitaţi: Adriana Babeţi, Bogdan-Alexandru Stănescu

ora 14.00

Întîlnire cu Aurora Liiceanu: Madlena

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Invitaţi: Adriana Babeţi, Adrian Şerban

ora 15.00

Întîlnire cu Cristian Tudor Popescu: Viaţa şi Opera

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Invitaţi: Robert Şerban, Adrian Şerban

ora 16.00

Adrian Georgescu, Exitus

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Invitaţi: Tudor Creţu, Bogdan-Alexandru Stănescu

ora 16.30

Robert Şerban (coord.), Scriitori la poliţie

Lansare de carte şi şedinţă de autografe

Invitaţi: Dan Croitoru, Robert Şerban