Violonistul Remus Azoiţei cântă la Luxemburg de Ziua Culturii Naţionale

Programul concertului cameral, propus pe 15 ianuarie la Luxemburg, de artiştii Remuş Azoiţei şi Eduard Stan, este un omagiu adus compozitorilor romantici George Enescu şi Ciprian Porumbescu.

„Ne simţim onoraţi să fim protagoniştii unui concert cu ocazia Zilei Culturii Române la celebrul Auditorium din Conservatorul Luxemburg, în care vom prezenta un program pe tematica româno-franceză”, au declarat pentru ICR Bruxelles cei doi invitaţi.

“Pornind de la bine cunoscuta baladă de Ciprian Porumbescu, cel mai proeminent compozitor român al timpului său, vom prezenta suita “Impresii din copilărie” a lui George Enescu, în care se unesc în mod artistic cele mai nobile amintiri ale maestrului legate de locaşurile în care a copilărit", au punctat cei doi artişti.

O suită cuprinzând zece tablouri, pornind de la imaginea “Lăutarului” şi a “Bătrânului cerşetor”, parcurgând atmosfera “Pârâiaşului din spatele curţii”, a “Cântecului de leagăn” sau a “Furtunii afară, pe noapte”, şi culminând în “Răsăritul de soare” care în mod apoteotic combină o sumedenie de elemente din tablourile anterioare”, au descris Remus Azoiţei şi Eduard Stan lucrările compozitorilor români.

Programul recitalului mai cuprinde: Sonata în la major op. 13 de Gabriel Fauré, acel “cher maître” al lui Enescu, considerată o capodoperă a repertoriului francez de mare rafinament, şi rapsodia “Tzigane” de Maurice Ravel, despre care Charles Baudelaire ascultand-o, spunea: “ţiganii ăştia te fac să vrei, uneori să dansezi, uneori să plângi sau să le faci pe amândouă în acelaşi timp [..] am deveni nebuni dacă i-am ascultat mai mult! ”

Remus Azoiţei şi Eduard Stan descriu această lucrare “inedită, în care vioara solo prezintă o introducere de mare virtuozitate, evocând măiestria şi virtuozitatea proverbială a tiganilor de pretutindeni”, potrivit unui comunicat de presă din partea ICR Bruxelles.



Remus Azoiţei şi Eduard Stan formează un duet artistic de peste cincisprezece ani, recunoscut pentru înregistrarea, în premieră mondială a integralei lucrărilor pentru vioară şi pian de George Enescu, în 2008, la casă de discuri Hänssler din Germania.

Cei doi artişti revin pe scena muzicală din Luxemburg la 9 ani ani după concertul susţinut la Filarmonica din Luxemburg, cu ocazia Zilei naţionale a României şi apreciat de o „mare profunzime expresivă” de jurnalul Luxemburger Wort: „ Violonistul Remus Azoiţei şi pianistul Eduard Stan au subjugat auditoriul prin sensibilitatea bogată în nuanţe şi culori, prin vitalitatea irezistibilă şi prin abordarea de adâncă profunzime. A fost unul dintre acele concerte rare, cu vaste perspective, în care romantismul, caracterul folcloric şi virtozitatea se întâlnesc armonios, pentru a crea această catedrală sonoră care ştie să ne înalţe spre zenitul muzical.”

Cel mai tânăr profesor din istoria Academiei Regale de Muzică din Londra

Numit de revista britanică The Strad „virtuoz incurabil cu suflet şi tehnică fabuloasă”, Remus Azoiţei (foto) a concertat în săli prestigioase şi a participat la cele mai titrate festivaluri de muzică clasică (Tokyo, Cambridge, Londra, Berlin, Heidelberg, Santander ş.a.). A colaborat cu artişti renumiţi printre care: Lawrence Foster, David Geringas, Gérard Caussé, Michael Sanderling, Adrian Brendel, sau cvartetul de coarde Voce şi a fost solist al unor ansambluri reputate precum Berlin Kammer Orchestre, Orchestre Nationale de Belgique la Bruxelles sau Orchestre Philarmonique de Radio France în cadrul Festivalului Enescu la Bucureşti. În 2001, Remus Azoiţei a devenit cel mai tânăr profesor din istoria Academiei Regale de Muzică din Londra.



Eduard Stan este prezentat de Fkankfurter Allgemeine Zeitung ca pianist cu "un eminent sens al timbrelor tonale şi al culorilor". Aclamat pe marile scene muzicale ale lumii (Carnegie Hall New York, Concertgebouw Amsterdam, Kennedy Center Washington DC, BOZAR Bruxelles, Konzerthaus and Philarmonie din Berlin sau Queen's Hall din Copenhaga), pianistul Eduard Stan a cântat cu mari orchestre sub bagheta unor dirijori celebri (Shinya Ozaki, Lutz Köhler, George Balan şi Thomas Dorsch), alături de muzicieni recunoscuţi, precum violonista Nina Karmon, contrabasistul Romain Garioud, clarinetistul Johannes Peitz sau violista Aida-Carmen Soare.







La invitaţia Conservatorului, Remus Azoiţei şi Eduard Stan (foto) vor susţine Masterclasses de vioară, respectiv pian, luni, 16 ianuarie, în cadrul programelor de formare cu studenţii prestigioasei instituţii academice luxemburgheze.