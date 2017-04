VIDEO Monty Alexander Harlem Kingston Express, în premieră în România, pe scena JAZZ™

Cu mai bine de cinci decenii de carieră, Monty Alexander a luat lecţii de muzică clasică încă de la 6 ani, iar de la 14 ani a început să cânte deja în cluburile din Kingston. Tot atunci, a făcut şi primele înregistrări, atât ca lider al Monty and the Cyclones, cât şi în calitate de colaborator al unor proiecte care au oferit muzicii jamaicane recunoaştere internaţională, precum Skatalities.

În 1961 Alexander s-a mutat, alături de familia sa, în Miami şi, în mai puţin de doi ani, a fost angajat de Jilly Rizzo în clubul său, unde pianistul a avut ocazia de a cânta alături de Frank Sinatra. În procesul de explorare a jazz-ului american şi a muzicii din ţara sa natală, artistul a cântat şi înregistrat şi cu alte nume mari ale industriei precum: Tony Bennett, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Clark Terry, Quincy Jones, Ernest Ranglin, Barbara Hendricks, Bill Cosby, Bobby McFerrin, Sly Dunbar, and Robbie Shakespeare şi nu numai.

La cei 72 de ani are mai mult de 70 de albume lansate ca lider. În ele se regăsesc atât influenţe ale jazz-ului clasic şi ale rădăcinilor sale jamaicane cât şi ritmuri efervescente sau vocaluri sofisticate. În plus, colaborările lui includ o multitudine de genuri, stiluri şi generaţii. Proiectele sale variază de la a o asista pe Natalie Cole în albumul ei tribut pentru tatăl său Nat ”King” Cole, Unforgettable (care a primit şapte premii Grammy), la a înregistra melodia de pian din filmul Bird, regizat de Clint Eastwood, film despre viaţa lui Charlie Parker.

Cariera sa a fost răsplătită, de-a lungul timpului, cu numeroase premii şi nominalizări dintre care vom aminti şi numirea lui Monty Alexander în topul primilor cinci în cartea 50 de pianişti de jazz celebri ai tuturor timpurilor. De asemenea, în luna august a anului 2000, Guvernul jamaican l-a decorat pe pianist cu titlul de Comandant al Ordinului de Distincţie pentru serviciile sale excepţionale aduse culturii jamaicane, precum şi a celor de ambassador muzical de talie mondială. În plus, pentru albumul Harlem Kingston Express: Live! a fost selecţionat atât de industria muzicală cât şi de către public, fiind nominalizat la Premiile Grammy în 2012.

Prin proiectul aclamat Monty Alexander and The Harlem Kingston Express, pianistul a valorificat fuzionarea celor două genuri la un nivel superior. The Harlem-Kingstone Express este mai mult decât o proiecţie muzicală rezultată din îmbinarea spiritelor celor două oraşe, înglobând, deopotrivă, energia şi pasiunea caracteristică stilurilor jazz şi raggae. Putem spune că este vorba de două formaţii distincte, ambele respectând puritatea genului propriu, iar pianul lui Monty Alexander capătă rol de liant, fiind firul care ţese laolaltă. Muzicianul interpretează cu una dintre trupe şi schimbă brusc ritmul pentru a fi în ton cu cealaltă sau interpretează cu ambele, concomitent. Rezultatul acestei fuziuni se materializează, de fiecare dată, printr-o serie de ritmuri explozive şi tonalităţi expresive.

Până acum, pe lângă concertul Monty Alexander Harlem Kingston Express, Jazz™ 2017 are următoarele concerte anunţate: The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley feat. The West Coast Get Down, Bill Laurance, China Moses, SUBJazz, Alex Calancea Band, Paolo Profeti European Collective, The Egocentrics, The Best Bad Trip, Armies Live, BAB, Paperjam, Parcul Castelului, Toth Bagi Csaba Balkan Union, Ana Dubyk Quartet,A-C Leonte Reveries şi Teo Milea.