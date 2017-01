Venezueleanul Gustavo Dudamel, cel mai tânăr dirijor al Concertului de Anul Nou, a făcut senzaţie la Viena VIDEO

Dirijor de muzică clasică recunoscut internaţional, Gustavo Dudamel din Venezuela este motivat de credinţa deplină în puterea muzicii de a uni şi inspira. În prezent director muzical şi artistic al Filarmonicii Los Angeles şi director muzical al Orchestrei Simfonice Simon Bolivar a Venezuelei, Gustavo Dudamel este întâlnit atât pe scenele unor concerte strălucitoare, cât şi la masterclasses sau pe platforme digitale inovative din întreaga lume. Pe lângă toate acestea, Dudamel apare în ipostaza de dirijor invitat al unora dintre cele mai faimoase instituţii muzicale. În 2017, urmează să susţină un turneu european cu Filarmonica din Berlin.

Ca în fiecare an, TVR a transmis în exclusivitate concertul, în direct de la Viena - duminică, 1 ianuarie 2017, ora 12.15.

Concertul de Anul Nou de la Viena datează din 1939: Filarmonica din Viena prezintă în prima zi a anului muzica atât de vie, dar şi nostalgică a familiei Strauss şi a contemporanilor săi. Lejeritatea şi intuiţia muzicienilor din orchestră, care interpretează această muzică, sunt moştenite de la maestru la discipol încă din secolul al XIX-lea, când compozitorii din familia Strauss încântau audienţa vieneză cu valsurile lor pline de prospeţime. Acest concert îi bucură, desigur, pe spectatorii aflaţi în sala Musikverein din Viena, însă şi pe telespectatorii care îl urmăresc în direct în peste 90 de ţări, potrivit unui comunicat TVR.

Filmarea scenelor de balet din cadrul concertului din acest an a fost realizată la Hermesvilla din Viena. Situată într-un peisaj idilic din mijlocul Lanzier Tiergarten, fostele terenuri de vânătoare imperiale, Hermesvilla a fost descris de Împărăteasa Elizabeta a Austriei (Sisi) drept „palatul visurilor sale”. Clădirea a fost construită pentru Sisi şi soţul ei, Împăratul Francisc Joseph şi a fost finalizată în 1886. În 2017 se aniversează 180 de ani de la naşterea Împărătesei Elizabeta (în 1837). Zece dansatori ai Baletului de Stat vienez au fost filmaţi dansând valsul Hereinspaziert din opereta The Pawnbroker, or The Appraiser (1902), de Carl Michael Ziehrer. Coregrafia a fost asigurată de Renato Zanella, care s-a ocupat de acest capitol şi pentru baletul Concertului de Anul Nou din 2010, de la Musikverein.