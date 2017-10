„Scris/ Nescris”, de Adrian Silişteanu, între scurtmetrajele nominalizate la premiile Academiei de Film Europene

În luna septembrie, “Scris/Nescris”, regizat de Adrian Silişteanu, a câştigat Grand Prix - The HCA Award la Festivalul Internaţional de Film de la Odense, şi a fost automat înscris în selecţia pentru o nomianlizare la premiile Academiei Americane de Film.

Filmul lui Adrian Silişteanu spune povestea unei familii de romi. Fiica minoră tocmai a născut o fată, iar tatăl - Pardică - nu pare să fie încântat de eveniment. Când un angajat al spitalului le cere să semneze mai multe hârtii, descoperă faptul că familia are probleme cu actele şi cu statutul de părinţi. Pericolul iminent de a fi despărţiţi de fiica minoră îl face pe Pardică să acţioneze.

“Scris/Nescris” a mai câştigat anul acesta Marele Premiu la Tampere Film Festival, iar în 2016 scurtmetrajul a primit trei premii la Festival Cinemed din Montpellier. Pelicula a fost premiată şi de publicul festivalului Anonimul 2017.

La începutul lunii octombrie, pelicula lui Silişteanu a fost desemnată cel mai bun scurtmetraj la cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Francofon de la Namur.

Pentru European discovery Award 2017 - Prix FIPRESCI, trofeu acordat de Academia de Film Europeană (EFA), au fost nominalizate „Lady Macbeth” (Marea Britanie), de William Oldroyd, „Godless” (Bulgaria, Danemarca, Franţa), de Ralitza Petrova, „Summer 1993” (Spania), de Carla Simon, „The Eremites” (Germania), de Ronny Trocker, şi „Bloody Milk” (Franţa), de Petit Paysan.

La categoria European Animated Feature Film au fost nominalizate, până în prezent, „Ethel & Ernest” (Marea Britanie), de Roger Mainwood, „Louise en Hiver” (Franţa), de Jean-François Laguionie, „Loving Vincent” (Polonia), de Dorota Kobiela şi Hugh Welchman, şi „Zombillenium” (Franţa), de Alexis Ducord şi Arthur de Pins.

Cât priveşte European Comedy, au fost selectate filmele „King of the Belgians” (Belgia), de Jessica Woodworth şi Peter Brosens, „The Square” (Suedia), de Ruben Östlund, recompansat cu Palme d Or anul acesta, „Vincent and the end of the World” (Belgia), de Christophe van Rompaey, şi „Welcome to Germany” (Germania), de Simon Verhoeven.

Toate nominalizările vor fi anunţate pe 4 noiembrie.

Cei peste 3.000 de membri ai EFA vor alege câştigătorii înainte de cea de-a 30-a gală a premiilor EFA care va avea loc la Berlin pe 9 decembrie.

Actriţa şi regizoarea franceză Julie Delpy va fi recompensată pentru contribuţia la cinematografia mondială cu trofeul onorific al Academiei de Film Europene (EFA).