Musorgski, Glazunov şi  Ceaikovski, în programul concertelor simfonice dirijate de Christian Badea la Ateneu în această săptămână

În programul concertelor dirijate pe 26 şi 27 ianuarie la Ateneu de Christian Badea vor fi lucrări de Modest Musorgski („O noapte pe Muntele Pleşuv“), Aleksandr Glazunov („Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 82“) şi Piotr Ilici Ceaikovski („Simfonia nr. 4, în fa minor, op. 36“).

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu” îl va avea solist pe Vlad Stănculeasa, iar concermaistru invitat este David Lefevre.

Născut în 1984, la Craiova, Vlad Stănculeasa a urmat studiul viorii la Liceul de artă din Craiova (prof. Ştefan Dumitru) iar din 1997 la Liceul de muzică „George Enescu” din Bucureşti, (prof. Mihaela Tomescu şi Cezar Marin, beneficiind şi de îndrumarea violonistului Ladislau Csendes). Alături de Orchestra Liceului de muzică „George Enescu”, a întreprins turnee în Anglia şi Franţa, în calitate de concertmaistru şi solist. În 2001 înfiinţează Cvartetul de coarde „Incantare”, ansamblu ce obţine Premiul al II-lea la Concursul „Mozart” din Cluj-Napoca. Violonistul a obţinut 25 de premii la concursuri naţionale şi internaţionale, dintre care amintim Premiul al II-lea la Concursul Internaţional „Renata Molinari” (Gstaad - Elveţia), Premiul al II-lea la Concursul Internaţional „Valsesia Musica” (Italia), iar în 2007 Premiul al III-lea şi Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei sonate pentru vioară şi pian de George Enescu la Concursul Internaţional „George Enescu” Bucureşti. A participat la cursurile de măiestrie susţinute de violonişti şi profesori renumiţi, precum Ana Chumachenco, Thomas Brandis, Valery Gradov, Anatoly Resnikovsky, Eugen Sârbu, Petru Munteanu, Saschko Gavrilov, ªtefan Gheorghiu, Nobuko Imai, Franz Helmerson, Bogdan Zvorişteanu, Hanna Kotkova, Philippe Graffin, Andrew Manze şi Hermann Krebbers.



Şi-a perfecţionat studiile muzicale şi interpretative în Elveţia. Astfel, în anul 2007 a absolvit prestigioasa Academie Internaţională de Muzică „Yehudi Menuhin” (la clasa maeştrilor Alberto Lysy şi Liviu Prunaru), iar în anul 2010, Conservatorul din Lausanne „Diplôme de soliste” (clasa maestrului Pierre Amoyal).

Ca solist, Vlad Stănculeasa a concertat pe scene renumite, precum Victoria Hall - Geneva, Bern Casino, Basel Casino, Tonhalle (Zürich), Lucerna, Sankt Gallen, şi a fost invitat al unor festivaluri cunoscute: „Menuhin Festival” (Gstaad), „Festival do Estoril” (Portugalia), „Musica Oceanica” (Portugalia), „Carl Orff” Alberobello - Italia, „Speyer Musikfestival” (Germania), Festivalul „George Enescu” (România). De-a lungul carierei sale, violonistul a colaborat cu muzicieni renumiţi, precum Michael Flaksman, Lory Wallfish, Ettore Causa, Jeremy Menuhin, Eric Chumachenco, Friedemann Eichhorn, Cedric Pescia, Jelena Ocic, Jose Gallardo, ansamblurile Korean Chamber Orchestra, Camerata de Lausanne, Orchestre de Chambre de Lausanne, Camerata Lysy şi a concertat sub bagheta muzicienilor Mischa Katz, Philippe Berran, Didier Benetti, Min Kim, Jeremy Menuhin.

A realizat o serie de înregistrări pentru Societatea Română de Radiodifuziune. Sub conducerea sa, tineri muzicieni ai Academiei „Menuhin“ din Elveţia s-au reunit pentru interpretarea Octuorului de George Enescu, la Bucureşti, în 2007, într-o versiune interpretativă salutată cu entuziasm. În prezent, Vlad Stănculeasa este concertmaistru al Orchestrei Filarmonicii din Göteburg (Suedia) şi concertmaistru invitat al Orchestrei de Cameră din Basel - Elveţia.

Vlad Stănculeasa cântă pe o vioară Sanctus Serafin din 1739, ce a aparţinut lui George Enescu, vioară pe care marele artist român a dăruit-o celui care i-a fost strălucit elev, muzicianul Yehudi Menuhin.

După absolvirea Conservatorului din Montreal cu Premiul I, violonistul David Lefèvre a fost timp de trei ani consecutivi beneficiarul bursei acordate de Arts Council of Canada, urmând apoi studii la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris. Premiant al fundaţiilor „Yehudi Menuhin” şi „George Cziffra” şi deţinător al Premier Grand Prix al Concursului Internaţional de vioară de la Douai, David Lefèvre s-a lansat într-o carieră solistică. A concertat alături de Orchestre National du Capitole de Toulouse, Montreal I Musici Orchestra, Symphonic Orchestra of the Balearic Islands, Lisbon Gulbenkian Orchestra, London Mozart Players of London şi Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, sub bagheta unor dirijori renumiţi, printre care Michel Plasson, Jonathan Darlington, Lawrence Foster, Marek Janowski, Peter Oundjian, Théodor Guschlbauer, Matthias Bamert, Gilbert Varga, Simone Young, Jean-Claude Casadesus. În domeniul muzicii de cameră, David Lefèvre are o susţinută activitate, colaborând cu muzicieni de prestigiu precum Roland Pidoux, Patrice Fontanarosa, Mariel Nordman, Bruno Rigutto, Anne Queffélec, Gary Hoffman, Régis Pasquier, Andrey Yaroshinsky, Nicolas Angelich. Este frecvent invitat la Festival de Besançon, Festival du Domaine Forget, Festival de Lanaudière, Printemps des Arts Monte-Carlo, Alghero Festival din Sardinia, Budapest Spring Festival.

Între 1993 şi 1999, David Lefèvre fost concertmaistru al Orchestre National du Capitole de Toulouse, din 1999 deţine aceeaşi poziţie la Monte-Carlo Philharmonic Orchestra iar în prezent este concertmaistru invitat la Lisbon Gulbenkian Orchestra.

Între 1996 şi 2006, David Lefèvre a activat ca profesor asociat la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris.

Înregistrările sale, realizate la casele Solstice, Sonpact şi Zig-Zag Territoires s-au bucurat de aprecierea unanimă a criticii de specialitate, mai ales sonatele pentru vioară şi pian de Korngold, Richard Strauss, Sonata pentru vioară solo de Bartok şi Cvintetul „Păstrăvul” de Schubert. Între 2008 şi 2011, a colaborat cu fratele său, pianistul Alain Lefèvre, alături de care a susţinut numeroase recitaluri în Canada şi Europa, iar înregistrările realizate împreună au fost distinse cu Premiile I în 2009 şi 2010 acordate în cadrul galei ADISQ (Quebec), Premiul pentru cea mai bună înregistrare de muzică clasică din 2010 acordat de Juno Prizes (Canada), precum şi distincţia „Monthly CD” oferită în septembrie 2011 de revista Gramophone.

Din 1996, David Lefèvre este director artistic al Val d’Isère MusicaVal Chamber Music Festival.

David Lefèvre cântă pe un instrument Nicola Gagliano din 1769, oferit de către colecţionarul Emile Delcroix din Tournay.

Christian Badea, dirijor aclamat în cele mai prestigioase săli de concert şi în celebre teatre lirice din Europa, America de Nord şi Asia, a studiat vioara la Conservatorul de muzică din Bucureşti şi dirijat de orchestră la Bruxelles. A continuat studiile de dirijat la Mozarteum din Salzburg, sub îndrumarea maestrului Herbert von Karajan şi s-a perfecţionat la Juilliard School din New York, unde principalul său mentor a fost Leonard Bernstein. În Europa, dirijorul Christian Badea a condus orchestrele Royal Philharmonic şi BBC Symphony din Londra, Residentie Orchestra, Amsterdam Philharmonic şi Orchestra Radio din Olanda, Orchestra Beethovenhalle din Bonn, orchestrele Radio şi l'Ile de France din Paris, Orchestra Naţională din Lyon, orchestrele RAI din Torino, Santa Cecilia din Roma, Maggio Musicale din Florenţa, Filarmonica din Budapesta, Orchestra Naţională a Spaniei din Madrid şi orchestre din Valencia, Sevilla şi Bilbao. În Asia a condus Filarmonica din Hong Kong şi a întreprins un turneu în Japonia cu Orchestra Filarmonicii din Tokio. În America de Nord Christian Badea s-a aflat la pupitrul orchestrelor simfonice din Pittsburgh, Washington D.C., Atlanta, Detroit, Baltimore, Rochester şi Montreal. Vastul său repertoriu include cele mai diverse epoci şi stiluri, de la Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, integrale Bruckner şi Mahler, până la compozitori din secolul XXI. Din muzica secolului XX prezintă frecvent lucrări de Stravinski, Sibelius, Şostakovici, Prokofiev, Bartok, Janacek, Schönberg, Berg, Webern, Honegger, Zemlinsky, Walton, Britten, Vaughan Williams, Lutoslawski, Dutilleux, Messiaen, Ligeti, Henze şi Berio. Fiind un admirator al culturii franceze, dirijorul prezintă şi înregistrează numeroase lucrări din muzica franceză. Datorită interesului său deosebit pentru muzica contemporană, a colaborat cu compozitori renumiţi precum Leonard Bernstein, Samuel Barber, Peter Mennin, Michael Tippett, George Crumb, Frank Zappa, John Corigliano, Christopher Rouse, John Adams, adesea dirijând şi muzică contemporană românească. Dintre înregistrările realizate de dirijor, de referinţă este cea de la Telarc, cu Royal Philharmonic din Londra, interpretând Simfonia nr. 3 de Saint-Saëns, înregistrările care au primit distincţii cu simfoniile autorilor americani Roger Sessions şi Peter Mennin şi înregistrarea live a operei Antoniu şi Cleopatra de Samuel Barber distinsă cu un Premiu Grammy. Activitatea sa include şi participări la concerte şi spectacole de operă transmise de televiziune, în SUA, Italia, Spania, Marea Britanie, Austria, Japonia. De asemenea, este invitat să participe la numeroase festivaluri, printre care cele de la Paris, München, Verona, Maggio Musicale Fiorentino sau Hong Kong Arts Festival.

A colaborat cu interpreţi de renume precum Mstislav Rostropovich, Yo Yo Ma, Yefim Bronfman, Shlomo Mintz, Midori Seiler, Cho Liang Lin, Mitsuko Uchida, Gerhard Oppitz, Alfredo Kraus, Lynn Harrell, Placido Domingo, Renée Fleming, Bryn Terfel, Natalie Dessay, Rolando Villazon, Simon Keenlyside, Samuel Ramey, Thomas Hampson, Dawn Upshaw, James Morris, Neil Shicoff şi regizori precum Bruce Beresford, David Poutney, Franco Zeffirelli, Andrei Şerban şi Keith Warner. Întrucât dirijează peste 80 de opere - de la Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, la Stravinski Prokofiev, Berg, Samuel Barber şi repertoriul italian şi francez al teatrului liric - dirijorul a colaborat cu cei mai renumiţi cântăreţi din ultimele două decenii. În Europa a dirijat spectacole de operă la Covent Garden şi Royal Opera House din Londra, Opera din Viena, teatrele lirice din München, Hamburg, Geneva, Bruxelles, Amsterdam, Copenhaga, Stockholm, Torino, Bologna, Lyon şi în America de Nord la Houston, Dallas, Toronto, Montreal, Baltimore şi Detroit. În ultimul deceniu, Christian Badea a dirijat peste 170 de spectacole la Metropolitan Opera din New York. În ultimii ani dirijorul a prezentat în Spania concerte cu Simfonia nr. 6 de Bruckner, Simfonia de cameră op. 9b de Schönberg, Simfonia nr. 1 de Şostakovici şi Das Lied von der Erde de Mahler, un concert integral Beethoven la Stockholm, Simfonia nr. 3 de Mahler la Valencia, Salome şi Povestirile lui Hoffmann în SUA, Tosca la Covent Garden, Parsifal şi Macbeth la Copenhaga, Otello, Capriccio şi The Rake's Progress la Opera din Stockholm. În 2006, după o lungă absenţă, Christian Badea a revenit în România, fiind invitat să conducă Orchestra Naţională Radio la deschiderea stagiunii, cu Simfonia nr. 9 de Mahler. În 2008, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa. Pe lângă activitatea concertistică, Christian Badea predă cursuri de măiestrie la Montreal, Copenhaga, Stockholm şi în SUA. În Rusia a fost invitat să dirijeze Orchestra de Stat din Moscova şi Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg într-un concert dedicat lui Mstislav Rostropovich, în august 2008 a dirijat Orchestra Filarmonicii din Praga la Festivalul „Dvorak”, iar în octombrie a revenit la Royal Opera House din Londra pentru un spectacol cu Boema. De asemenea în 2008, Christian Badea a condus Orchestra Filarmonicii „George Enescu” într-un concert aniversar, la deschiderea celei de a 140-a stagiuni. Recent, în 2009, a dirijat spectacole cu Dama de pică la Opera din Stockholm şi Salome la Deutsche Oper am Rhein din Düsseldorf şi concerte simfonice în Danemarca şi România. Christian Badea este distins cu Ordinul Meritul Cultural decernat de către Preşedinţia României.

PROGRAM

MODEST PETROVICI MUSORGSKI (1839 - 1881)

O noapte pe Muntele Pleşuv

Text de Vladimir Deveselu



"Modest Petrovici Musorgski s-a născut la 9 martie 1839 la Karevo, în gubernia Pskov. Era coborâtor din vechea familie a prinţilor Smolenski, dar bunica sa după tată venea dintr-un neam de şerbi. Amestecul de sânge albastru cu cel al oamenilor legaţi de glie avea să făurească un caracter contradictoriu, subtil şi brutal în egală măsură, cerebral şi instinctiv, mereu neliniştit, cu reale consecinţe asupra creaţiei. Se poate spune că era un autodidact, ca şi ceilalţi prieteni ai săi din Grupul Celor Cinci. Familia îi impune cariera armelor, era doar de viţă nobilă şi va deveni fireşte ofiţer în trupele de elită, în regimentul „Preobrajenski”, creat de Petru cel Mare. Va părăsi însă armata; iubeşte prea mult libertatea, iar muzica, învăţată la început cu mama sa, şi basmele populare, povestite de doică, vor fi stimulente puternice pentru o viaţă dedicată artei. Întâlnirile cu Dargomâjski, Cezar Cui şi mai ales cu Balakirev, care îi este primul maestru întru învăţarea metodică a tainelor muzicii, vor avea o importanţă deosebită asupra lui Musorgski.

Anul 1872 este determinant: la Sankt Petersburg are loc premiera operei Boris Godunov, pe un libret de Puşkin. Ea se impune, în ciuda controverselor, marcând până la urmă un succes confirmat de-a lungul a 20 de reprezentaţii. Urmează Hovanşcina, „dramă muzicală populară”, Târgul din Sorocinsk, lucrările pentru orchestră, dintre care O noapte pe muntele pleşuv (1867) ocupă un loc de seamă în repertoriul simfonic. Cântecele şi dansurile morţii, în care moartea, care avea să-l răpună la numai 42 de ani, este personaj principal, ca un fatal biruitor, sunt pagini cutremurătoare, unice.

Creator de personaje de rară forţă a expresiei, maestru în găsirea celor mai potrivite modalităţi pentru notarea fiecărui moment, care devine definitoriu în cadrul construcţiei sale, Musorgski prezintă viaţa aşa cum este. „Este un impresionist...”, după părerea lui Paul Landormy, dar în acelaşi timp, am spune noi, un realist, cum ne apare în subiectele pe care le abordează, în care vocea îşi are întâietate. Lucrările sale pentru orchestră sunt influenţate de natura vocală, mai ales de o formă de adresare directă, plină de forţă, uneori brutală, chiar sălbatică, presărată de sensibilităţi originare, binecunoscute, conducând în final spre o muzică izvorând dintr-un caracter contradictoriu, pe care îl evocam.

În lucrările sale pentru orchestră surprindem de asemenea capacitatea de a crea imagini picturale ce se afirmă nu doar în Tablouri dintr-o expoziţie. Musorgski, ilustrator prin muzică a unei lumi în care basmul şi realitatea îşi dau mâna, nu uită să se sprijine pe bogăţia moştenirii populare a culturii ruse, care îi dezvăluie spaţii generoase de mişcare.

Tabloul simfonic O noapte pe Muntele Pleşuv a fost compus în 1867, dar prima audiţie, la Sankt Petersburg, a avut loc de-abia în 1886. Aflat cam la 500 de kilometri de Kiev, Muntele Pleşuv are în credinţa populară însuşiri fantastice fiind locul de adunare şi de sfat al ielelor dezlănţuite în noaptea de Ivan Kupala, în jurul solstiţiului de vară. Compozitorul spunea că această piesă „...este o lucrare rusească originală, smulsă din câmpiile patriei şi hrănită cu pâine rusească”. Prezentă frecvent în programele concertelor simfonice, ea beneficiază în mare măsură de orchestraţia realizată după moartea lui compozitorului de Rimski-Korsakov, acest fin orchestrator care, ca şi Ravel pentru Tablourile dintr-o expoziţie a contribuit la un plus de strălucire acordat sonorităţilor. Musorgski a ales un program în patru secţiuni pentru acest tablou simfonic: 1.- Adunarea vrăjitoarelor; 2.- Călătoria lui Satan; 3.- Slujba neagră şi onorurile oferite lui Satan; 4.- Sabatul vrăjitoarelor, bacanală sălbatică. Tema principală, dominantă, în Allegro feroce, (menţionează partitura) sugerează imagini extrem de vii. Lucrarea se termină, totul se linişteşte, zorile luminează teritoriile nopţii bântuite de spiritele rele şi dangătul clopotului unei modeste bisericuţe săteşti anunţă o nouă zi", spune Vladimir Popescu-Deveselu.

ALEKSANDR GLAZUNOV (1865 - 1936)

Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op.82

Text de muzicologul Vladimir Popescu-Deveselu

"Printre numele importante pe care Rusia secolului al XIX-lea, în a doua jumătate a sa, le-a dat muzicii este şi acela al lui Aleksandr Glazunov. S-a născut, deci, în 1865, la Sankt Petersburg, într-un mediu familial cultural-artistic, care îi va influenţa cu siguranţă destinul: tatăl era editor, mama pianistă. Înzestrările naturale - ureche şi memorie muzicală ieşite din comun - sunt hotărâtoare: la 9 ani începe studiul pianului, la 11 ani apar primele încercări de compozitor. La 14 ani, Balakirev îl recomandă lui Rimski-Korsakov, care îi va deveni nu doar profesor, ci şi un prieten iubit şi respectat. Împreună cu Rimski-Korsakov va participa la toate evenimentele importante ale vieţii muzicale ruse. În ciuda tinereţii, va fi unul dintre membrii activi ai grupului lui Beliaev (1885), din care mai făceau parte Liadov, Skriabin, Borodin şi, evident, Rimski. În 1887, după moartea subită a lui Borodin, are un rol esenţial, împreună cu Rimski-Korsakov, la definitivarea uverturii la opera Cneazul Igor: muzica, pe care o auzise cândva cântată de compozitor la pian, va fi rescrisă graţie memoriei sale proverbiale.

Perioada marilor împliniri se înscrie în jurul anului 1905. Acum este numit director al Conservatorului din Sankt Petersburg, dar mai relevant cu siguranţă este faptul că apar cele mai importante lucrări ale sale: Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră (1904) şi Simfonia a VIII-a în mi bemol major (1906). În 1907 dirijează la Paris concertele ruse, în timp ce la Oxford şi Cambridge i se conferă înalte titluri universitare. Avea 40 de ani, vârsta deplinei maturităţi, scrisese deja muzici de toate genurile, pana era uşoară, se bucura de cele mai calde aprecieri.

Asemenea majorităţii conaţionalilor săi, Glazunov suportă greu consecinţele primului război mondial, apoi ale revoluţiei din 1917, continuate de anii războiului civil. Acceptă cu stoicism lipsurile, continuând să slujească arta sa. Vizitatori străini de marcă, H. G. Wells, Hermann Abendroth, Otto Klemperer, îl găsesc într-o casă neîncălzită, într-o stare fizică precară. ªi totuşi, dirijează concerte în fabrici, şcoli, unităţi militare, crezând în înnobilarea omului prin artă şi cultură. Când vremurile devin mai calme, se află printre iniţiatorii multor manifestări importante. Este principalul organizator al centenarului Beethoven în Rusia, în 1927. În 1928, reprezintă URSS la centenarul Schubert, la Viena. Sejurul austriac se prelungeşte, dar până la urmă revine la Leningrad. În luna decembrie a aceluiaşi an pleacă în turneu, ca dirijor, în mari oraşe europene şi în Statele Unite. În 1932 însă, bolnav, rămâne la Paris, unde se stinge din viaţă la 27 martie 1936. Departe de ţară, Rimski rămânea legătura sa cu Rusia. Cu ocazia comemorării a 25 de ani de la moartea mentorului său, în 1934, va accepta să fie inclus în comitetul de organizare a manifestărilor închinate evenimentului, scriind câteva gânduri şi amintiri pe care le trimite în ţară.

Considerat, precum spuneam, drept unul dintre opusurile de referinţă, Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră a fost scris dintr-o singură respiraţie. Cele două părţi - Moderato-Andante sostenuto şi Allegro - nu sunt întrerupte prin vreo pauză, iar întreaga construcţie este dominată de prezenţa viorii soliste, care devine un personaj cu trăsături romantice evidente, mai ales în prima parte unde atmosfera nostalgică este prea puţin întreruptă de pasaje de virtuozitate ce apar totuşi, ca nişte feu follet în registrul înalt. Registrul mediu şi grav sunt utilizate cu sensibilitate, melodia se desfăşoară liber, în timp ce orchestra are în prima parte un rol secundar, ca un fundal sonor, oferind solistului climatul propice navigărilor sale. Tema iniţială vădeşte înzestrările evidente de melodist ale compozitorului. Ea nu se face nici o clipă uitată, revenind amplu în cadenţa de la sfârşit, care poate fi considerată ca o punte între cele două părţi ale lucrării. Orchestra instaurează o atmosferă luminoasă, oarecum festivă, în partea a doua. De astă dată, vioara solistă susţine un dialog permanent cu orchestra, caracterul sărbătoresc este tipic pentru trăirea muzicală rusă; surprindem trimiteri la folclor, la sonorităţi specifice, ca acelea imitând balalaicile. Bucuria se manifestă cu convingere, dominată şi dirijată de vioara solistă", consideră muzicologul Vladimir Popescu-Deveselu, în caietul program.