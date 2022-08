Speciile invadatoare din Marea Mediterană, de la problemă pentru ecosistem la oportunitate economică pentru pescari

În luna octombrie a anului 2014, Lotfi Radaoui străbătea apele nisipoase de mică adâncime în apropiere de Ghannouch, un mic oraş de coastă din Golful Gabes din Tunisia, cu un grup de pescari locali, care a făcut o captură neobişnuită.

În plasa lor au găsit 24 de crabi albaştri, Portunus pelagicus, conform BBC

Radaoui, la acea vreme cercetător la Facultatea de Ştiinţe din Tunisia, a fost interesat de descoperire. Nu ştia, totuşi, că un an mai târziu această specie va deveni un blestem naţional.

La scurt timp după aceea, specia de crabi albaştri s-a răspândit tot mai mult. „Crabul reprezenta aproape 70% din capturile mele de pescuit şi nu ştiam ce să fac cu el”, a afirmat Hakim Gribba, un pescar de pe insula Djebra.

Crabii albaştri au fost prolifici, reproducându-se de până la patru ori pe an cu 100.000 de pui per femelă. Acest crustaceu este „foarte agresiv”, spune Gribaa. Teroarea provocată de crabi a fost de aşa natură încât au devenit cunoscuţi la nivel local sub numele de „Daesh”, acronimul arab pentru gruparea care se autointitulează Statul Islamic.

„Noi nu aveam nicio idee”, spune Fethi Naloufi, inginer piscicol şi şef al Grupului Interprofesional de Produse Pescăreşti din Zarzis, o organizaţie publică responsabilă de promovarea pescuitului şi a acvaculturii în Tunisia. Chiar şi eliminarea capturii accidentale de crab a devenit o provocare. „Au rămas îngrămădiţi în port sau au fost aruncaţi înapoi în mare”, spune Naloufi.

Foto Shutterstock

Crabul albastru a dat peste cap industria de pescuit din Tunisia în mai multe feluri. Dar, după şocul iniţial, a devenit acum unul dintre cele mai căutate fructe de mare din regiune.

Crabul albastru provine din apele regiunii indo-pacifice şi a ajuns în Marea Mediterană în anul 1898. De atunci, crustaceul a fost înregistrat în diverse zone din Marea Mediterana, din bazinul Levantin până în Sicilia, răspândindu-se în funcţie de condiţiile de mediu.

„Ca şi în cazul multor specii invazive, proliferarea crabului albastru s-a intensificat odată cu încălzirea apelor de suprafaţă din cauza schimbărilor climatice şi odată cu creşterea traficului maritim”, a afirmat Jamila Ben Souissi, cercetător în domeniul biodiversităţii şi al schimbărilor climatice în Marea Mediterană şi membru al Comisiei ştiinţifice mediteraneene.

Crabul albastru nu este singurul care se află în Marea Mediterană. Peştii-iepure (Siganus rivulatus şi Siganus luridus) devorează vegetaţia.

„Având în vedere că peştii iepuri sunt o specie tropicală limitată în general în apele calde, credem că expansiunea lor este legată de încălzirea oceanului”, a declarat Adrianna Verges, cercetător, care studiază impactul ecologic al schimbărilor climatice la Universitatea din New South Wales din Sydney. „În studiul nostru, am descoperit că populaţiile mari de peşti iepure sunt limitate în părţile estice mai calde ale Mediteranei”.