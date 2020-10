Cât costă abonamentul Starlink ”Better than Nothing Beta" şi kit-ul de instalare

Potrivit CNBC, abonamentul iniţial Starlink, numit „Better Than Nothing Beta”, are un preţ de 99 dolari pe lună - plus un cost de 499 dolari pentru a comanda kit-ul (pachetul) Starlink. Acest pachet include un terminal al utilizatorului pentru conectarea la sateliţi, un trepied şi un router Wi-Fi. Există şi o aplicaţie Starlink listată de SpaceX pe magazinele de aplicaţii Google Play şi Apple iOS.

„După cum puteţi vedea din titlu (n.r. ”Better Than Nothing Beta”), încercăm să vă reducem aşteptările iniţiale”, scrie în e-mailul semnat „Echipa Starlink”. „Veţi vedea că viteza datelor variază de la 50 Mb / s la 150 Mb / s şi latenţa de la 20 ms la 40 ms în următoarele câteva luni, pe măsură ce îmbunătăţim sistemul Starlink. De asemenea, vor exista perioade scurte, complet lipsite de conectivitate. ”

E-mailurile, trimise unui număr nespecificat de utilizatori, marchează lansarea testului beta public al SpaceX şi al serviciului de internet corespondent. În ultimele luni, SpaceX a efectuat un test beta limitat, cu angajaţii - despre care compania a spus că a arătat rezultate puternice atât în latenţă, cât şi în viteza de descărcare, măsuri cheie pentru un furnizor de servicii de internet.

Starlink este planul SpaceX de a construi o reţea de internet interconectată formată din 12000 mii de sateliţi concepuţi pentru a furniza internet de mare viteză oriunde pe planetă. Reţeaua este un efort ambiţios, despre care SpaceX a spus că va costa aproximativ 10 miliarde de dolari sau mai mult. Conducerea companiei estimează însă că Starlink ar putea aduce până la 30 de miliarde de dolari anual, de 10 ori mai mult decât veniturile anuale provenite din afacerile sale cu rachete.