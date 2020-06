Utilizatorii Facebook îşi pot transfera pozele pe Google Photos

Funcţia de transfer al fotografiilor şi filmărilor postate pe Facebook este acum disponibilă la nivel global şi permite copierea acestora pe Google Photos.

La două luni după ce a fost lansată doar în Statele Unite şi Canada, funcţia de transfer al conţinutului multimedia personal este acum disponibilă la nivel global, pentru toţi utilizatorii Facebook, din toate ţările.

Noua facilitate este rodul unui proiect din 2018, numit Data Transfer Program, o înţelegere între marile companii de tehnologie Google, Facebook, Microsoft şi Twitter, care îşi propune să simplifice transferul datelor între platformele deţinute de acestea.

Primul rezultat al proiectului este funcţia de transfer al conţinutului multimedia din Facebook, pe Google Photos. Utilizatorii pot folosii această facilitate pentru a-şi copia pe Google Photos toate fotografiile şi clipurile pe care le-au postat pe Facebook.

Pentru a folosi noul instrument, utilizatorul trebuie să intre pe Facebook la Settings > “Your Facebook Information” > “Transfer a Copy of Your Photos or Videos”. Sau să intre direct pe facebook.com/dtp.

Instrumentul permite transferul atât al fotografiilor, cât şi al clipurilor video, însă alternativ. Se pot transfera o dată fotografiile şi, printr-o operaţiune separată, filmările (sau invers). Nu ambele simultan.