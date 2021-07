Cum funcţionează tehnic Amber Alert, programul pentru depistarea copiilor dispăruţi. Interviu cu Jacob Turowski, şef politici publice al Facebook în zona CEE

Dacă un copil dispare, Facebook va distribui o alertă AMBER persoanelor din zonele în care acesta a fost văzut ultima dată. Alertele vor include informaţii detaliate şi o fotografie a copilului. Oamenii vor putea să acceseze alerta şi ulterior, pentru detalii pe care le-au pierdut din vedere la momentul respectiv şi, mai important, să o distribuie către prieteni.

Am discutat atunci cu Emily Vacher - Director of the Trust & Security Team la Facebook. Pentru mai multe detalii tehnice am revenit cu întrebări la care a răspuns Jacob Turowski, şef pe politici publice al Facebook, în zona CEE.

Cum ştie Facebook ce persoane sunt în zona dispariţiei copilului?

În primul rând, poliţia este cea care determină perimetrul zonei de căutare. Facebook utilizează, apoi, informaţiile pe care le primeşte de la poliţie pentru a stabili cine ar trebui să primească alerta. În unele cazuri, ar putea fi un oraş; în zonele rurale, perimetrul ar putea fi mai extins sau am putea vorbi chiar despre un demers la nivel naţional. După ce aceste aspecte au fost confirmate, pentru a ajunge la persoanele din regiunea de căutare, vom folosi o varietate de semnale, inclusiv oraşul listat pe profil, adresa IP şi serviciile de localizare, dacă acestea au fost activate pentru Facebook.

Cum localizează Facebook persoanele dintr-o zonă pentru a le trimite mesaje? Şi cu ce precizie?

Pentru a estima cel mai bine locaţia oamenilor, folosim întreaga gamă de semnale, inclusiv serviciile de localizare. Cu toate acestea, alerta nu impune oamenilor să îşi activeze locaţia şi nu colectează locaţia însăşi. Semnalele de acest tip sunt, desigur, mai puţin precise decât GPS-ul, deci există o posibilitate mai mare ca noi să greşim, dar obiectivul general al alertelor AMBER este de a ajunge la toate persoanele din zona în care un copil a fost răpit – atât la cele care sunt în trecere, cât şi la cele care locuiesc acolo.

Ce tip de tracking este folosit, prin reţeaua mobilă, GPS, wireless? Toate la un loc?

Dacă oamenii au activat serviciile de localizare pentru Facebook, vom colecta ultima locaţie de la deschiderea aplicaţiei. În cazul în care serviciile de localizare nu au fost activate pentru Facebook, folosim o combinaţie de alte semnale, cum ar fi oraşul natal şi adresa IP, pentru a stabili dacă să trimitem sau nu acelei persoane o alertă AMBER.

Există şi optiunea de a nu primi aceste anunţuri?

Eficacitatea Alertei AMBER depinde în mare măsură de numărul de persoane la care ajunge, astfel încât nu se va putea opta pentru a nu fi notificaţi. Desigur, oamenii pot închide pur şi simplu alerta, dar sperăm, având în vedere gravitatea situaţiei în aceste cazuri, că utilizatorii se vor implica şi o vor distribui prietenilor. Oamenii nu vor putea renunţa la notificările viitoare. Totuşi, este important de menţionat că alertele AMBER sunt rare, astfel încât este posibil ca unele persoane să primească doar câteva pe an, iar multe altele să nu primească deloc.

Cu ce vă ajută poliţia în afară de a vă da cazurile? Oferă şi acces la o infrastructură de localizare?

O alertă de acest tip este emisă atunci când forţele de ordine stabilesc că un copil a fost răpit, este în pericol iminent şi există suficiente informaţii pentru ca întreaga comunitate să ajute la recuperarea copilului. În astfel de cazuri, poliţia din zona respectivă, care se ocupă de căutare, va fi în contact cu echipa noastră globală de securitate pentru a se asigura că alertele AMBER verificate sunt lansate în sistemul Facebook cât mai repede posibil. Facebook va trimite apoi alerta persoanelor care pot ajuta la găsirea copilului – cele aflate în zona de căutare indicată. Facebook nu trimite poliţiei informaţii personale despre persoane, indiferent dacă o persoană vede sau nu alerta.