Xiaomi a lansat POCO X3 NFC, un mid-range de gaming la un preţ competitiv

POCO X3 NFC are la bază un CPU Kryo 470 octa-core şi un GPU din seria Adreno 618 Elite Gaming. Telefonul încorporează tehnologia LiquidCool 1.0 Plus, menită să reducă temperatura procesorului cu până la 6 grade. Performanţa poate fi optimizată pentru gaming, datorită celei mai noi versiuni Game Turbo 3.0, care reglează telefonul în conformitate cu cerinţele jocului şi îi ajută pe utilizatori să profite la maximum de hardware. În plus, sistemul de vibraţii avansat care se mişcă liniar pe axa Z asigură un feedback haptic cu peste 150 de moduri de vibraţii pentru diferite scenarii.

POCO X3 NFC este dotat cu un ecran DotDisplay edge-to-edge FHD+ de 6.67 inci, care combină rata de refresh de 120Hz cu rata de refresh a touchscreen-ului de 240Hz.

POCO X3 NFC are unul dintre cele mai performante ecrane din categoria sa de preţ. Funcţia DynamicSwitch îi permite telefonului să economisească bateria prin trecerea automată la 50, 60, 90 şi 120Hz, în funcţie de scopul în care este folosit şi de formatul conţinutului de pe ecran. Astfel, rata de refresh a telefonului creşte atunci când acesta este folosit, de exemplu, pentru jocuri şi scade pentru operaţiunile mai simple, cum ar fi cititul.

Rata de refresh a touchscreen-ului de 240Hz este cu mult peste ceea ce oferă majoritatea competitorilor.

X3 NFC este dotat cu două difuzoare stereo. Cel superior are un volum echivalent cu 4cc, iar cel inferior de 1cc şi o amplitudine a vibraţiei de 0.5mm, care oferă o calitate a sunetului excepţională pentru o mai bună experienţă de gaming. Xiaomi a introdus o opţiune originală în noul POCO, difuzoarele se pot auto-curăţa asigură o funcţionare bună pe termen lung.

POCO X3 NFC are un sistem quad-camera ce constă într-o cameră principală de 64MP, o cameră ultrawide de 13MP, o cameră macro de 2MP şi un senzor de profunzime de 2MP.

Camera principală a telefonului foloseşte un senzor Sony IMX 682 şi are o diafragmă de ƒ/1.89, dotată cu Super Pixel 1.6μm 4-in-1. Camera ultrawide de 13MP poate cuprinde imagini sub un unghi de 119° cu o diafragmă ƒ/2.2, în timp ce camera macro de 2MP şi senzorul de profunzime completează acest setup, făcând camera principală şi mai performantă.

În partea frontală, telefonul are o cameră de 20MP cu diafragmă ƒ/2.2 şi foloseşte tehnologia Super Pixel 4-in-1, pentru selfie-uri de calitate.

POCO X3 NFC aduce mai multe efecte creative, printre care opţiunea caleidoscop cu 6 efecte diferite, modul Gold vibes, modul Cyberpunk şi numeroase filtre foto, precum şi tehnologia AI Skyscaping 3.0, ce prezintă o multitudine de opţiuni pentru feed-ul de social media al utilizatorilor.

Pasionaţii de filmare se pot bucura de opţiunea de înregistrare 4K, dar şi de alte caracteristici precum zoom-ul video fluid, focus peaking-ul şi blocarea AE/AF. Formatul inclus LOG/RAW şi modul Vlog îi ajută pe utilizatori să surprindă cele mai importante momente la cea mai bună calitate.

Pentru a le garanta utilizatorilor că se pot bucura de caracteristicile sale uimitoare, POCO X3 NFC este echipat cu o baterie de 5160mAh (typ) care rezistă mai mult de două zile, atunci când telefonul este folosit în mod normal. Cu ajutorul charger-ului rapid de 33W, în numai 30 de minute bateria ajunge la 62%, iar în 65 de minute bateria ajunge la 100%.

Viteza sporită de încărcare este obţinută cu ajutorul tehnologiei Middle Middle Tab (MMT). La bateriile convenţionale, curentul electric circulă de jos în sus, ceea ce duce la o încărcare mai lentă. Tehnologia Middle Middle Tab (MMT) este bazată pe o metodă inovativă prin care bateriile primesc curentul electric prin zona de mijloc, iar apoi acesta se distribuie simultan în partea superioară şi inferioară a modulului. Astfel, viteza de încărcare este mai bună şi constantă şi îi asigură bateriei o durată de viaţă mai mare, în comparaţie cu cele tradiţionale.

POCO X3 NFC Ecran DotDisplay de 6.67 inci FHD+ LCD 20:9, 2400x1080, 395ppi Rata de sensibilitate la atingere 240Hz Rată de refresh 120Hz Gamă de culori: NTSC 84% (typ) Rată de contrast: 1,500:1(typ) Strălucire: 450 nits (typ) / 380 nits (min) Certificare TÜV Rheinland pentru lumină albastră HDR10 Certificat Wildvine L1 Culori Shadow Gray, Cobalt Blue Dimensiuni 165.3mm x 76.8mm x 9.4mm, 215g Reţea Dual SIM standby Wi-Fi 5 Procesor Qualcomm Snapdragon 732G - Kyro 470 octa-core CPU - Adreno 618 GPU cu opţiuni speciale pentru gaming Stocare LPDDR4X RAM, UFS 2.1 Sistem de răcire Tehnologie LiquidCool 1.0 Plus – Canal de cupru de dimensiuni mari + multiple straturi de grafit, reduce cu până la 6°C temperatura procesorului Camera principală Cameră quad 64MP+13MP+2MP+2MP Camera principală de 64MP Sony IMX682, 1/1.73“ sensor, ƒ/1.89, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 6P lens, PDAF Camera supraangulară de 13MP, 119° FoV, ƒ/2.2, 1.0μm Cameră macro de 2MP, ƒ/2.4, 1.75μm, 4cm Senzor de profunzime de 2MP, ƒ/2.4, 1.75μm Filmare video 4K 30fps, AI Skyscaping 3.0, Night Mode, ShootSteady video, Vlog mode Camera frontală 20MP în display ƒ/2.2, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel Conectivitate NFC multifuncţional, IR blaster Securitate Senzor de amprentă lateral Baterie şi încărcare Baterie de înaltă capacitate 5160mAh (typ) Încărcare rapidă de 33W Încărcător de 33W în cutie USB Type-C Audio Sistem stereo de difuzoare Difuzorul superior - 4cc-equivalent 1012 Difuzorul inferior - 1cc-equivalent 1216 Vibraţiile speaker-ului până la 0.5mm Certificare pentru sunet Hi-Res Mufă pentru căşti de 3.5mm Motor Vibraţie lineară pe axa Z Sistem MIUI 12 bazat pe Android 10 Variante de stocare 6GB+64GB 6GB+128GB

POCO X3 NFC va fi disponibil la nivel global de astăzi la un preţ recomandat de 229 Euro pentru varianta 6GB+64GB. Varianta cu stocare superioară 6GB+128GB porneşte de la preţul recomandat de 269 Euro.

La precomandă POCO X3 NFC costă 199 E în varianta 6GB+64GB, iar cea de 6GB+128GB costă 249E.

POCO X3 NFC va intra pe piaţa din România la finalul lunii septembrie. Disponibilitatea şi preţurile locale vor fi anunţate în curând.